Торонто готов принять матчи ЧМ-2026

Мэр Торонто Джон Тори поддержал идею подачи футбольными ассоциациями Канады, США и Мексики совместной заявки для проведения ЧМ-2026.

«Проведение игр чемпионата мира по футболу - это главная возможность десятилетия по представлению Торонто всему миру», - говорится в заявлении мэра.

Также Тори добавил, что в случае победы заявки на проведение мундиаля Торонто готов провести от трех до пяти игр первенства. Затраты на эти игры составят примерно 24-36 млн долларов.

Напомним, что заявки на проведение ЧМ-2026 принимаются до 16 марта 2018 года.