Власти Украины призывают к бойкоту чемпионата мира

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что власти государства ведут диалог с различными футбольными федерациями и организациями болельщиков о возможности бойкота чемпионата мира в России и проведении протестных мероприятий:

«Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с различными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать различные политические вопросы: бойкотируя этот чемпионат, четко выражая свою позицию во время пребывания в России».

Сборная Украины, напомним, на чемпионат мира выйти не сумела.