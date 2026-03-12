Матч Финалиссимы может быть перенесен из Катара в Испанию

1773318149

вчера, 15:22

Матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины может пройти на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Такая информация поступила от журналистки Аранчи Родригес в Сети «X».

Изначально матч был запланирован на 27 марта на национальном стадионе в катарском Лусаиле, где в 2022 году состоялся финал чемпионата мира, в котором Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 в серии пенальти). 2 марта сообщалось, что Королевская испанская федерация футбола и Ассоциация футбола Аргентины ведут переговоры о смене места проведения Финалиссимы. В среду матч-директор Международной федерации футбола ( ФИФА ) Алишер Никимбаев объявил, что матч в Катаре не состоится, а о новом месте и дате проведения игры будет объявлено позднее.

Финалиссима объединяет победителей чемпионата Европы и Кубка Америки. Аргентина завоевала Кубок Америки-2024, победив в финале Колумбию 1:0 в дополнительное время, а испанская сборная одержала победу над Англией 2:1 и стала чемпионом Европы того же года.