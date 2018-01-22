«Интер» объявил о переходе Рафиньи

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья, как и ожидалось, стал игроком миланского «Интера». Футболист перешел в «Интер» на правах аренды до конца текущего сезона. По окончании сезона у миланского клуба будет возможность выкупить игрока за 35 миллионов евро.