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Скрипченко: «Сегодня в „Анжи“ нет ни первых, ни вторых номеров»

сегодня, 14:52

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал итоги товарищеской встречи с «Заглембе», которая завершилась со счетом 3:0 в пользу махачкалинской команды. 

«Прежде всего хотелось получить игровую практику, и мы изначально планировали сыграть двумя составами по тайму. Сегодня у нас нет ни первых, ни вторых номеров, а есть боеспособный коллектив, который ещё формируется, и очень хотелось, чтобы проделанную работу на этом сборе ребята в игровом режиме реализовали сегодня на поле. Поэтому основной задачей было получение игровой практики. 

Любое дело важно начать хорошо. Ведь это придаёт определённый импульс, и, когда ты это делаешь хорошо, естественно, тогда может быть достигнут успех. Независимо от статуса матча то, что мы сегодня продемонстрировали на футбольном поле в плане игры, в плане самоотдачи и результата, я думаю, что это должно добавлять только положительные эмоции. 

Самым главном было избежать серьёзных травм. После месячного перерыва ребята пришли отдохнувшими, и всегда есть риск получить повреждение на ровном месте. Физически мы, конечно, хорошо поработали на сборе и под теми нагрузками, которые они получили, очень важно было избежать серьёзных травм. Поэтому считаю, что запланированную работу мы выполнили и все наши футболисты в строю. Дальнейшая же работа будет направлена на то, чтобы увеличивать интенсивность тренировок, упражнений на технико-тактическую направленность. Если на первом сборе мы больше исповедовали беговую и силовую работу, то уже на втором и третьем сборах больше внимания будем уделять технико-тактической работе».

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Все комментарии
сканер
сканер
сегодня в 21:05
Посмотрел вчера матч полностью-сыгранность великолепная!Удачи Анжи!
Shamil79
Shamil79
сегодня в 19:59
всё это хорош!!!!!.но такое впечетление что «Заглембе»,
был никакой
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:22
Желаю заиграть Анжуйским!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 15:14
удачного весеннего старта и хорошей концовки сезона Анжи!
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 15:14
Зато есть сплоченный коллектив, знающий цель
и выполнение минимальной задачи- сохранение
своего прямого места в РПЛ без всяких стыков .
Удачи, Вадим Викторович !! Она нам пригодится.
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