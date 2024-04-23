Газизов: «Я всегда был приверженцем расширения Премьер-Лиги до 18 команд»

Бывший генеральный директор «Уфы» и «Спартака» поделился мнением касательно возможного увеличения числа команд в РПЛ .

Я всегда был приверженцем расширения РПЛ до 18 команд. При этом независимо от наличия российских клубов в еврокубках. Моя позиция здесь неизменна. Считаю, что для такой большой страны 18 команд — приемлемый вариант.

Противники расширения пусть футбол посмотрят. Нам же надо как-то двигаться вперёд. Мне кажется, это правильная идея. Она уже давно витает. Я уже восемь лет об этом говорю.