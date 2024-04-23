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Газизов: «Я всегда был приверженцем расширения Премьер-Лиги до 18 команд»

вчера, 15:26

Бывший генеральный директор «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением касательно возможного увеличения числа команд в РПЛ.

Я всегда был приверженцем расширения РПЛ до 18 команд. При этом независимо от наличия российских клубов в еврокубках. Моя позиция здесь неизменна. Считаю, что для такой большой страны 18 команд — приемлемый вариант.

Противники расширения пусть футбол посмотрят. Нам же надо как-то двигаться вперёд. Мне кажется, это правильная идея. Она уже давно витает. Я уже восемь лет об этом говорю.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 14:16
- Двумя руками - ЗА!
- Плюсы? Да пожалуйста: больше команд в РПЛ - больше зрителей на трибунах стадионов. Болельщикам команд-лидеров Первой лиги гораздо интереснее смотреть на матчи своих любимцев с грандами РПЛ (Зенит, Краснодар, Динамо, Спартак, ЦСКА, Локомотив). Больше болельщиков - больше прибыль для клубов, и + популяризация футбола в регионах страны. Разве мы не за это боремся? Плюс у "грандов" РПЛ будет возможность посмотреть многих молодых игроков из регионов. Глядишь - и какой-нибудь молодой звезде дорога к славе откроется. Плюс стадионы в регионах, наконец-то, приведут в нормальное состояние.
- Минусы? Разве что добавится пару городов, в которые (РАЗ-ДРУГОЙ В ГОДУ!) мэтрам придётся слетать или съездить. Думаю - не обеднеют. Ну и основной минус (как говорят "спецы") - это играть по два матча в неделю. Ну это уже совсем наглость. Вся Европа годами так играет - и ничего, в полном порядке. А нашим, видите ли тяжело. Зато две игры в неделю сразу отметут физически слабых футболистов. А это уже плюс.
- И последнее. Расширение лиги (возможно!!!) даст шанс клубам из Крыма, Запорожья, ДНР, ЛНР, Херсона. А ведь там тоже очень неплохие футбольные школы, и перспективные молодые игроки...
vp4b2jw82jak
vp4b2jw82jak
вчера в 18:11
Кадыров продавит это решение.
Интерес
Интерес
вчера в 17:54
Мнение бывших в расчёт не принимает."Иди теперь тебе нема...".
112910415
112910415
вчера в 17:49
это до конца декабря играть ?
Futurista
Futurista
вчера в 17:35, ред.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 17:22
Это может ни к чему хорошему не привести.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:41
18? Смотреть на этот убогий футбол? Тут надо до 8 команд сократить чемпионат, остальные команды дворовые
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:50
Если с умом составить, то ничего звенеть не будет. Помню при Союзе некоторые туры игрались на Юге. А у нас есть команды из тех краёв.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:47, ред.
Ну почему шамилек был приверженцем расширения все итак знают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:36
Для 16 не могут календарь составить. В мороз я... звенят...
drug01
drug01
вчера в 15:35
Правильно больше команд больше игр. Восемь лет ждём этого...
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