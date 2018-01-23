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Фил Невилл удалил аккаунт в Твиттере из-за обвинений в сексизме

вчера, 23:35

Первый же день Фила Невилла у руля женской сборной Англии выдался неудачным. Болельщики сразу же припомнили футболисту его сексистские высказывания. В частности, Невилл в 2012 году поделился такими мыслями:

«Когда я говорю о „мужском утре“, то представляю женщин, готовящих на кухне завтрак, собирающих детей в школу или застилающих постель. Бедное „женское утро“!»

Невиллу пришлось удалить свой аккаунт в социальной сети Твиттер, так как многие стали обвинять его в сексизме.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
сегодня в 04:40
    Owl Fake
    Owl Fake
    сегодня в 01:25
    Бедная европа, что с тобой будет лет через 50..
    DVoxNN
    DVoxNN
    сегодня в 00:14
    Бедные, бедные европейские белые гетеросексуальные мужики...
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 00:14
    Поскольку я с ним полностью согласен, получается что я тоже сексист!
    piercman
    piercman
    сегодня в 00:02
    так он же правильно сказал, разве не?
    FHTS-9
    FHTS-9
    вчера в 23:56
    Европейцы настолько сбредили со своей толерантностью, что в одной из Манчестерских школ директриса запретила называть девочек "девочками", мол "это поможет чувствовать себя комфортно детям, которые не определились, кем они больше хотят быть мальчиками или девочками, а также тем, кто впоследствии и вовсе решится на смену пола"

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    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 23:53
    Скоро на женщин в Европе даже смотреть нельзя будет. Посмотрел, обвинят в сексизме.Куда катися мир?
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