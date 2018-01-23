Фил Невилл удалил аккаунт в Твиттере из-за обвинений в сексизме

Первый же день Фила Невилла у руля женской сборной Англии выдался неудачным. Болельщики сразу же припомнили футболисту его сексистские высказывания. В частности, Невилл в 2012 году поделился такими мыслями:

«Когда я говорю о „мужском утре“, то представляю женщин, готовящих на кухне завтрак, собирающих детей в школу или застилающих постель. Бедное „женское утро“!»

Невиллу пришлось удалить свой аккаунт в социальной сети Твиттер, так как многие стали обвинять его в сексизме.