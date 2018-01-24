«Манчестер Сити» с боем прошел «Бристоль Сити»

В ответном матче полуфинала Кубка Лиги «Манчестер Сити» с большим трудом обыграл «Бристоль Сити». Впрочем, даже в случае ничьей результат домашнего матча вывел бы «горожан» в финал турнира.

Бристоль, стадион «Эштон Гейт»

«Бристоль Сити» – «Манчестер Сити» – 2:3 (0:1)

Голы: Пэк 64, Флинт 90+4 — Сане 43, Агуэро 50, Де Брюйне 90+6.

«Бристоль Сити»: Стил, Райт, Флинт, Магнуссон (Бэйкер 46), Джо, Смит, Пэк, Браунхилл, Уолш (Дьеду 46), Патерсон (Кент 73), Рид.

Главный тренер: Ли Джонсон.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер (Данило 85), Стоунз, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Б. Силва, Д. Сильва, Де Брюйне, Сане, Агуэро (Гюндоган 82).

Главный тренер: Хосеп Гвардиола

Предупреждения: Фернандиньо 21.

Судья: Грэм Скотт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

24 января «Арсенал» и «Челси» определят второго финалиста Кубка Лиги.