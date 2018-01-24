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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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«Манчестер Сити» с боем прошел «Бристоль Сити»

сегодня, 00:42
Бристоль СитиЛоготип футбольный клуб Бристоль Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В ответном матче полуфинала Кубка Лиги «Манчестер Сити» с большим трудом обыграл «Бристоль Сити». Впрочем, даже в случае ничьей результат домашнего матча вывел бы «горожан» в финал турнира.

Бристоль, стадион «Эштон Гейт»

«Бристоль Сити» – «Манчестер Сити» – 2:3 (0:1)
Голы: Пэк 64, Флинт 90+4Сане 43, Агуэро 50, Де Брюйне 90+6.

«Бристоль Сити»: Стил, Райт, Флинт, Магнуссон (Бэйкер 46), Джо, Смит, Пэк, Браунхилл, Уолш (Дьеду 46), Патерсон (Кент 73), Рид.
Главный тренер: Ли Джонсон.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер (Данило 85), Стоунз, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Б. Силва, Д. Сильва, Де Брюйне, Сане, Агуэро (Гюндоган 82).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола

Предупреждения: Фернандиньо 21.

Судья: Грэм Скотт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

24 января «Арсенал» и «Челси» определят второго финалиста Кубка Лиги.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:15
судьишка прибавил еще 2 мин. лишние, чтобы сити смог спасти репутацию
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:04
Я думал победит Бристоль жаль
cannongun
cannongun
сегодня в 08:57
хороший был матчец наверное
Великий Князь
Великий Князь ответил Горожане
сегодня в 08:13
Горожане:
Хотя навряд ли юве пройдет ттх.
Тогда и вам с ТТХ ничего не светит.
Горожане
Горожане ответил Великий Князь
сегодня в 08:12
Великий Князь:
Вот он уровень Сити. Не даром называют их лучшим клубом мира. Аха-ха)
Хотя навряд ли юве пройдет ттх.
Великий Князь
Великий Князь ответил Горожане
сегодня в 08:11
Горожане:
Хорошо было бы встретится с юве в 1\4 в лч.
Согласен. Тоже хотелось бы такой дуэли.
Горожане
Горожане ответил Великий Князь
сегодня в 08:10
Великий Князь:
Вот он уровень Сити. Не даром называют их лучшим клубом мира. Аха-ха)
Хорошо было бы встретится с юве в 1\4 в лч.
Горожане
Горожане
сегодня в 08:08
На классе.
Великий Князь
Великий Князь ответил Zidane.5
сегодня в 08:08
Zidane.5:
Добавлено 4 минуты, Сити забивает на 96. Норм.)))
Вот он уровень Сити. Не даром называют их лучшим клубом мира. Аха-ха)
nahan
nahan
сегодня в 07:30
Хороший опыт для игроков Бристоля.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 06:42
Добавлено 4 минуты, Сити забивает на 96. Норм.)))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 06:09
+4, +6... что там в Англии курят?)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 05:37
И при этом у горожан играло очень много футболистов основы) Решили одолеть не самый грозный клуб малой кровью? Это Англия и тут нужно биться до конца! Сенсации в итоге не случилось.
eaguar
eaguar
сегодня в 04:36
с победой
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 04:20
Респект Бристолю!
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:32
Пошумел Бристоль в кубке, ничего не скажешь.
Коллектив интересный, в плей-офф Шипа попадать должны, а там глядишь, и повышение светит.
cska plus
cska plus
сегодня в 01:04
Хоть Бристоль побеждают.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил da da da
сегодня в 00:57
da da da:
Сити с победой и с первым трофеем в сезоне можно сказать.
Ура, товаристчи!!! Пенсы/Вулвич не в счёт!
dimagas1
dimagas1 ответил da da da
сегодня в 00:51
da da da:
Сити с победой и с первым трофеем в сезоне можно сказать.
Финал это уже трофей?))))
da da da
da da da
сегодня в 00:45
Сити с победой и с первым трофеем в сезоне можно сказать.
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