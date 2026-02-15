Top.Mail.Ru
Арендованный «Лионом» у «Реала» Эндрик — лучший игрок Лиги 1 в январе

вчера, 20:11

18-летний форвард «Лиона» Эндрик был номинирован на звание лучшего игрока французской Лиги 1 по итогам января. В итоге Эндрик официально получил награду, обойдя одноклубника Павела Шульца и Мэйсона Гринвуда из «Марселя».

Эндрик стал настоящим открытием Лиги 1 после перехода в «Лион» на правах краткосрочной аренды из «Реала». Бразильский форвард сразу заявил о себе, забив на дебютном матче, а затем продолжил регулярно отличаться, набрав пять голов за шесть официальных игр.

Лион  Эндрик
Перевод с onefootball.com
Groboyd
Groboyd ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 00:18
Вини, Родриго, Марсело, Игуаин, сразу в Реал с Ю.Америки. в принципе Королевский клуб умеет работать с большими талантами. Кого-то сразу наигрывают в клубе, а кого-то и в аренду отдать, типа Каземиро на сезогчик в Порту.
shur
shur ответ v6reg3f39w3e (раскрыть)
вчера в 22:27
...Бро, повнимательней читай! Речь идёт только о Наставнике сборной Бразилии,при чём здесь Мадрид, страница перевёрнута,
там было много и плохого и очень много вкусного! А у молодого
Э́ндрик Фели́пе Море́йра де Со́уза в сборной жизнь только начинается!
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:21
это доказывает то - что рано этим пацанам бразильским-аргентинским сразу в топы. раньше они всегда проходили горнило Аякса, Бенфики, короче голландского и португальского футбола, некоторые французский и итальянский чемпы в середняках. а уж потом только в Реалы и Манчестеры. схема работала десятилетиями. и собственно ничего и не должно было поменяться
v6reg3f39w3e
v6reg3f39w3e ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:54
Папа К., при всём уважении, провалил последний сезон в Мадриде, оставив после себя только одни руины.
После нас хоть потоп !
Испортил он о себе впечатление в глазах миллионов. Это факт.
Drosmo
Drosmo
вчера в 21:34, ред.
То, что парняга начал феерить в Лионе это однозначно радует. Пусть развивается, набирается опыта, обрастает мясом, а потом можно возвращаться в Реал и на правый фланг нападения, место на котором вакантно по сей день, так как никто не может на нём полноценно закрепиться. Да и сам Эндрик как раз на этой позиции играет в Лионе.

Тут главное, чтобы не повторилась история как с Мариано Диасом, который шёл по очень похожему пути, перейдя из Реала в Лион, там хорошо заиграл, после чего был обратно выкуплен "Мадридом". Но второе пришествие сулило лишь полный провал. Так что, как говорится, будем посмотреть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:28, ред.
А ведь как расцвел парень в Лионе.... Не в ПСЖ, где можно штамповать голы, а в команде с проблемами. Реально талант... Не удивлюсь, если он черепахина затмит со временем.
shlomo
shlomo
вчера в 21:16
Интересный подход был у Реала ..... Эндрика фактически вынудили уйти в аренду, по причине того, что Реал не предоставляет ему место в составе (игровое время). При этом, Реал хотел штрафовать Лион за непредоставление Эндрику игрового времени.... а теперь он лучший... удачи ему....
Lobo77
Lobo77
вчера в 20:48
Спали оковы с парняги.
Или просто уровень несопоставим.
;)
shur
shur
вчера в 20:44
...ну вот же оно, чудо,свершилось! В аренде полно прелестей! И игровое время и проявить себя, и показать кто есть кто! Рад за парня, играть,дерзать ,доказывать!!! Папа следит!!!
Гость
