Кейн прокомментировал достижение отметки в 500 голов за карьеру

вчера, 13:40

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн отреагировал на достижение отметки в 500 голов за карьеру в клубах и национальной команде. Форвард сделал дубль в субботней игре Бундеслиги против «Вердера» (3:0).

«Это здорово. Достичь 500 голов — повод для гордости. Много тяжёлого труда и жертв. Но главное — победа и „сухой“ матч. Сейчас думаю о следующем», — сказал он DAZN.

Первый гол в карьере Кейн забил в 17 лет за «Лейтон Ориент» против «Шеффилд Уэнсдей» в третьем дивизионе Англии в январе 2011 года.

Sergo81
Sergo81
вчера в 22:54
Ну что ж, подождём решающих матчей. Я как раз на Баварию ставлю))), что в четвёрке будут. Арсенал, ПСЖ, Барса и они.
Capral
Capral
вчера в 21:39
Ты тоже не понял. Я же ясно сказал, что вся эта стата Кейна ничего не стоит, если он не станет лидером Баварии в решающих матчах ЛЧ. Его для этого и брали, чтобы он забивал в решающих матчах, где нужны его бомбардирские способности. А если нет, то статистика, пусть даже такая впечатляющая- ничего не стоит. Нужны командные голы, а не личные рекорды. Ты, не владея вопросом часто споришь. Так вот, я тебе говорю, что главным условием приглашения Кейна- была его ведущая роль в главных играх ЛЧ, именно то, чего сейчас не наблюдается...
Сейчас уже фланговый Диас, больше приносит пользы, чем ЦН Кейн..........................
Sergo81
Sergo81
вчера в 21:17
Ты что, так и не понял, Кейн в тройке лучших бомбардиров ЛЧ.)) всех его сезонов в Баварии. Или ему на ворота встать?)) А что Барколя? Ну ставят его в старт вместо Хвичи, мне то что?)) Кто будет лучше играть из них, тот и в старте будет. Пусть Хвича форму набирает, я только рад буду за него
Capral
Capral
вчера в 21:03
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 20:57
    Прирождённый голеадор.
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 19:53, ред.
    В ЛЧ 25/26 Кейн занимает второе место после Мбаппе. То есть все три сезона в Баварии он входит в тройку лучших бомбардиров ЛЧ.Это выдающийся результат.
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 19:46
    Кейн в ЛЧ 24/25, покер загребскому Динамо, гол Барсе, в 1/8 Байеру и в 1/4 Интеру. Назабивал кучу голов в ЛЧ, неужели трудно статистику посмотреть, прежде чем писать всякую….
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 19:38
    Капрал, статистика Кейна в ЛЧ 23/24 такова: лучший бомбардир с 8 мячами. Забивал в 1/8 Лацио, в 1/4 Арсеналу и в 1/2 Реалу. Чуть не хватило пройти в финал. Пропустили на 88 минуте. Тебе этого мало ? Забивает во всех турнирах, лидер Баварии, помог выйти на свой потерянный уровень клубу.
    6qevs8y8dj7s
    6qevs8y8dj7s
    вчера в 18:32
    Есть чем гордиться.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 16:18
    Кейн первый англичанин в истории футбола, забивший 500 голов в официальных матчах. Харри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, Премьер-лиги (трижды), Бундеслиги (дважды, и скоро станет в третий раз), Лиги Чемпионов (разделил первое место в сезоне 2023/24) и чемпионата Европы (разделил первое место на Евро-2024). А ещё Кейн забил наибольшее количество голов в истории Тоттенхэм Хотспур и сборной Англии.....и вот такого парня проглядели в академии Арсенала....
    Искренне рад за него!!!
    Capral
    Capral ответ 67qke8tbdus9 (раскрыть)
    вчера в 15:33
    А теперь, представь себе уровень чемпионата, если возрастной футболист, пусть даже такой знатный бомбардир, за такой отрезок времени столько забил... Да чемпионат СССР был намного выше уровнем, чем Бундес, потому что там, голы, людям давались с огромным трудом, и по большей частью были трудовыми!!!
    67qke8tbdus9
    67qke8tbdus9
    вчера в 15:15
    Ну что... если подвести промежуточный итог, то Кейн выступает за Баварию с 2023 года, за команду он забил 126 мячей в 131 матче. На счету форварда 280 голов в составе лондонского Тоттенхэма, за сборную Англии — 78 мячей.
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 14:56
    Поздравляю!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 14:34
    очень крутой результат !
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 14:26, ред.
    К тридцати двум годам, пятьсот голов в карьере это очень приличное достижение, нашим нападающим такой результат и не снился. При этом Гарри десять раз признавался лучшим бомбардиром на различных турнирах и имеет в своей коллекции призов золотую бутсу. Но в то же время командных трофеев как в клубах, так и в сборной получал пока только в играх за Баварю, победив разок в Бундеслиге и Суперкубке, а чтобы улучшить и эти показатели у него есть ещё полтора года.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    asu8x6a3zc7q
    asu8x6a3zc7q
    вчера в 13:59, ред.
    А вот Оярсабаль не может похвалиться в достижении такой отметки. Зато он может похвалиться решабельным голом в ворота англичан в финале Евро и чемпионством Европы.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:57, ред.
    Всё это замечательно, но в Баварию его брали для другого- чтобы он забивал и помог команде, прежде всего в ЛЧ, а этого пока нет... В Бундесе можно наколотить сколько угодно, что англичанин и делает. Если Бавария, в среднем, забивает по три гола за игру, то ценность этих голов значительно нивелируется. Уважаю Кейна за его бомбардирский талант, но надо помочь Баварии в главном турнире- всё остальное лирика и сухая статистика, хотя и приятная для Кейна.
