Роналду забил первый гол после достижения 41-летия

вчера, 11:53
Аль-ФатехЛоготип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)0 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Португальский форвард Криштиану Роналду вернулся на поле в составе «Аль‑Насра» и уже на 18‑й минуте отличился в матче 22‑го тура саудовской Про‑лиги против «Аль‑Фатеха». Игра завершилась победой «Аль-Насра» 2:0.

Мяч в ворота «Аль‑Фатеха» стал 962‑м голом в профессиональной карьере Роналду и ещё немного приблизил его к исторической отметке в 1000 голов. Также это первый гол Роналду после того, как он отпраздновал свой 41-й день рождения 5 февраля.

Ранее Роналду пропустил три игры «Аль-Насра» на фоне недовольства трансферной политикой клуба.

