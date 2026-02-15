Top.Mail.Ru
Спаллетти не пришел на пресс-конференцию после игры с «Интером»

вчера, 10:51
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти проигнорировал послематчевую пресс‑конференцию после игры с «Интером».

Вчера «Ювентус» уступил миланцам со счётом 2:3 и с 42‑й минуты играл в меньшинстве после удаления Пьера Калюлю, который получил вторую жёлтую карточку. Игроки и тренерский штаб туринцев активно протестовали против решения арбитра.

В итоге на пресс‑конференцию вместо Спаллетти вышли директора клуба Джорджо Кьеллини и Дамьен Комолли. Они резко раскритиковали уровень итальянского судейства и призвали пересмотреть принципы работы системы VAR.

Сообщалось также, что представители «Ювентуса» в подтрибунном помещении эмоционально разговаривали с судьёй Федерико Ла Пенной, однако Комолли впоследствии опроверг эти сведения.

A.S.A
A.S.A
вчера в 16:47, ред.
Понять его можно! Для чего придумали ВАР, если судейские судьбоносные ошибки остаются?!! В АПЛ из тура в тур есть эпизоды, которые влияют на результат, но в одном матче правила трактуются так, а в другом иначе.....
Вчера смотрел 2 матча, и в каждом из них были ошибки, но ВАР не повлиял на это...
1 Матч кубка Англии Астон Вилла - Ньюкасл (внесу поправку, там VAR отсутсвовал), но судья совершил несколько серьезных ошибок, даже смешно (на фото момент игры рукой в штрафной, но судья ставит не пенальти, а штрафной удар!!!)
2 Интер - Ювентус....за что удалили Калюлю??? Да там Бастони нужно было давать вторую желтую за симуляцию, а ее дали Пьеру, за то, что он "снес воздух")))
Уже сегодня днем глянул обзор матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад, так и там Вини нарисовал пенальти....
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 11:50
Такое поведение тренера чаще всего - мальчика, не мужчины.
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:32
...может в этой позе и есть доля правды о светлом будующем Юве!
В Союзе практически в каждом районе стоял памятник Вождю, и
что характерно, шест был направлен на магазин "Продукты" (в районах пяти этажек!)
rrgwsbn5x6uu
rrgwsbn5x6uu
вчера в 11:31, ред.
Ломать игру - последнее дело. Но вести себя, как большой пацан, тем более тренеру, тем более Ювентуса, вабче негоже.
Форма протеста Спаллети выбрана неверно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 11:09
Итальянские футбольные страсти разгораются.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:03
Я понимаю что кипит от судейства. Но смысла нет в этом демарше
rghyc5m56vyf
rghyc5m56vyf
вчера в 11:00
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:59
    Зря не пришёл конечно. Только хуже себе сделал.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:56
    а ведь Киву подтвердил, что учит симулировать своих игроков.
    Бастони класс.
    в летом жду его в Барсе
    Гость
