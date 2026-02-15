Спаллетти не пришел на пресс-конференцию после игры с «Интером»

Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти проигнорировал послематчевую пресс‑конференцию после игры с «Интером».
Вчера «Ювентус» уступил миланцам со счётом 2:3 и с 42‑й минуты играл в меньшинстве после удаления Пьера Калюлю, который получил вторую жёлтую карточку. Игроки и тренерский штаб туринцев активно протестовали против решения арбитра.
В итоге на пресс‑конференцию вместо Спаллетти вышли директора клуба Джорджо Кьеллини и Дамьен Комолли. Они резко раскритиковали уровень итальянского судейства и призвали пересмотреть принципы работы системы VAR.
Сообщалось также, что представители «Ювентуса» в подтрибунном помещении эмоционально разговаривали с судьёй Федерико Ла Пенной, однако Комолли впоследствии опроверг эти сведения.
