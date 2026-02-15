Директор «Ювентуса» после матча с «Интером»: «Протокол ВАР не работает»
Руководитель «Ювентуса» Дамьен Комолли резко раскритиковал действия арбитра в субботнем матче Серии А против «Интера» (2:3). В первую очередь туринцы остались недовольны удалением защитника Пьера Калюлю.
Произошедшее недопустимо. Протокол (ВАР — прим.) неправильный, система не работает. Мы дошли до точки невозврата, и это очевидно всем. Сегодня говорить о футболе почти не о чем.
Мы потеряли три очка, но итальянский футбол потерял гораздо больше. На поле была настоящая несправедливость. Жалко болельщиков — сегодня мы не могли соревноваться на равных.
