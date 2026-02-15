Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2025/2026

Директор «Ювентуса» после матча с «Интером»: «Протокол ВАР не работает»

вчера, 14:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Руководитель «Ювентуса» Дамьен Комолли резко раскритиковал действия арбитра в субботнем матче Серии А против «Интера» (2:3). В первую очередь туринцы остались недовольны удалением защитника Пьера Калюлю.

Произошедшее недопустимо. Протокол (ВАР — прим.) неправильный, система не работает. Мы дошли до точки невозврата, и это очевидно всем. Сегодня говорить о футболе почти не о чем.

Мы потеряли три очка, но итальянский футбол потерял гораздо больше. На поле была настоящая несправедливость. Жалко болельщиков — сегодня мы не могли соревноваться на равных.

Подписывайся в ВК
Все новости
Спаллетти не пришел на пресс-конференцию после игры с «Интером»
Вчера, 10:51
«Барселона» готовит жалобу на судейство в матче против «Атлетико»
13 февраля
«Ростов» и «Чжэнцзян» устроили массовую драку в товарищеском матче
11 февраля
СлухиАлександер-Арнольд хочет покинуть «Реал» из-за конфликта с Арбелоа
10 февраля
Кроос: «Без Роналду никто бы не смотрел саудовский чемпионат»
10 февраля
Экс-игрок «Аль-Иттихада» Нур раскритиковал переход Бензема в «Аль-Хиляль»
09 февраля
Сортировать
Все комментарии
rge6gn56dyqn
rge6gn56dyqn
вчера в 18:31
Протокол работает, это судьи - нет.
lazzioll
lazzioll
вчера в 15:54, ред.
зачем же вы попридумывали правил и костылей тупых, ограничив тем самым тот же вар. это же машина. вы ее смотрите когда захотите в этом и проблема. дайте возможность тренерам обеих команд запрашивать по разу вар за матч и все. или просматривайте лююые эпизоды которые приводят к серьезным изменениям в матче. що за бред. как выше писали - если из желтой красну то посмотрят, а тут вторая желтая то не смотрят. и ведь судьи это видят и говорят ему на поле, а он морду кирпичом и отстаивает свое чтоб 56ом не показаться. понаберут по обьявлению судей...
Groboyd
Groboyd
вчера в 15:15, ред.
Ну и плюс пора бы уже вести в*йну с симуляциями. УЕФА, ФИФА всё не уймутся с офсайдами, с затяжкой мяча вратаря, но не занимаются тем, что давно надо искоренить из футбола. Почему нельзя давать за симуляции дисквалификации постфактум?
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:12
Одни скандалы смотрю на этой неделе у них)))
shlomo
shlomo
вчера в 15:11
Очень удобненько. Вар создан для того, чтоб выявлять ошибки, но есть моменты, когда даже при ошибках и возможности просмотра- можно его не задействовать. А когда дают жёлтую, а после пересмотра на Вар - красную, тогда нормулики ... выходит, чтобы удалить игрока - вар может вмешаться, а чтобы не удалять игрока- нет .... гении....
Groboyd
Groboyd
вчера в 14:46
Абсолютно верно.
Надо вводить ВАР на вторые жк. Там удаление должно было быть у Интера, но никак не у Юве.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 