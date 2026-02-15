«Интер» в большинстве одержал победу над «Ювентусом» в поединке Серии А

1771105821

сегодня, 00:50

В матче итальянской Серии А встречались «Интер» и «Ювентус». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Камбьязо (17', автогол), Эспосито (76'), Зелиньски (90'). За гостей забивали Камбьязо (26'), Локателли (83'). У туринской команды на 42-й минуте был удален Калюлю, получивший вторую желтую карточку.

По итогам встречи «Интер» имеет 61 очко, у гостей — 46 очков.

В следующем матче «Интер» сыграет 22 февраля, соперником будет «Лечче». «Ювентус» проведет следующий матч 22 февраля, (соперник — «Комо»).