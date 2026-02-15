Top.Mail.Ru
«Интер» в большинстве одержал победу над «Ювентусом» в поединке Серии А

сегодня, 00:50
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Интер» и «Ювентус». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Камбьязо (17', автогол), Эспосито (76'), Зелиньски (90'). За гостей забивали Камбьязо (26'), Локателли (83'). У туринской команды на 42-й минуте был удален Калюлю, получивший вторую желтую карточку.

По итогам встречи «Интер» имеет 61 очко, у гостей — 46 очков.

В следующем матче «Интер» сыграет 22 февраля, соперником будет «Лечче». «Ювентус» проведет следующий матч 22 февраля, (соперник — «Комо»).

Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:58
А мне нравится, когда качели.. Вообще сегодня был хороший футбол...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 02:32
Судья-редиска.Всё испортил.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:37
Надеюсь, арбитра отстранят до конца сезона.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 01:33
Всех Интеристов с победой!
Groboyd
Groboyd ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 01:17
Судьба матча была решена, когда арбитр вместо того, что бы показать Бастони вторую жк, выдал её Калюлю за фол-фантом.
Groboyd
Groboyd ответ Un_De (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:10, ред.
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:08
    Миланцы были лучше, но судьба матча решилась в самой концовке, в том числе из-за меньшинства туринцев.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 01:05
    То всяких Сучичей не удаляют за фол последней надежды, то в этом матче придумывают вторую жк для Калюлю, хотя должен был быть удалён Бастони.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 01:03
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 01:02, ред.
        Groboyd
        Groboyd
        сегодня в 01:01
          lazzioll
          lazzioll
          сегодня в 01:00, ред.
          одно из сильнейших дерби Италии что я видел. и это еще судья сломал игру левым удалением. если бы не красная даже и не знаю как бы пошло и закончилось. куча ударов от двух команд, сейвы Ди Григорио, штанги. таким и должен быть настоящий итальянский футбол. качественно. Юве показал что имеет характер, ну а Интер судя по всему сегодня взял Скудетто.
