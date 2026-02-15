«Реал» переиграл «Реал Сосьедад» во встрече чемпионата Испании

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голами у хозяев отметились: Гарсия Торрес (5'), Винисиус Жуниор (25', пенальти), Вальверде (31'), Винисиус Жуниор (48', пенальти). За гостей забил Ойарсабаль (21', пенальти).
По итогам встречи «Реал» имеет 60 очков, у гостей — 31 очко.
В следующем матче «Реал» сыграет 21 февраля, соперником будет «Осасуна». «Реал Сосьедад» проведет следующий матч 21 февраля, (соперник — «Реал Овьедо»).
Полагаю, это была лучшая игра «Реала» в этом сезоне. Во всяком случае, впервые за всё это смутное время была видна рука тренера, что не может не радовать. Признаться, «Сосьедад» был плох, но это отнюдь не умаляет заслуг всей команды.
Отдельно хочу отметить Трента — не только за изумительный голевой пас, но и за прекрасную игру в целом. На мой взгляд, в первом тайме он был лучшим на поле. Буду искренне рад, если в дальнейшем подтвердится, что я в нём с самого начала ошибался.
И ещё: игра не просто, что называется, задалась — она была не идеальной, разумеется, но вразумительной, с чётким пониманием задач и целей. Даже Хёльсен, который огорчил нелепейшим нарушением, приведшим к пенальти, во втором тайме взял себя в руки и в целом отыграл неплохо.
Что ж, вечер удался, как говорится. С победой ещё раз — и удачи «Реалу»!
В первом тайме это особенно чувствовалось: соперника заставляли ошибаться. Вы говорите о Винни? Пожалуйста! Когда он «летает», это не только его форма. Ему дали пространство — страховали за спиной, освобождали коридор, смещали игру под его сильную ногу.
Это системная работа, а не просто вдохновение.: Так вот: заслуга тренера — в структуре, дисциплине и правильном распределении ролей. А уже внутри этой системы лидеры вроде Винни получают шанс выглядеть блестяще. Что он и делал.
