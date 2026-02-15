Top.Mail.Ru
«Реал» переиграл «Реал Сосьедад» во встрече чемпионата Испании

сегодня, 01:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились: Гарсия Торрес (5'), Винисиус Жуниор (25', пенальти), Вальверде (31'), Винисиус Жуниор (48', пенальти). За гостей забил Ойарсабаль (21', пенальти).

По итогам встречи «Реал» имеет 60 очков, у гостей — 31 очко.

В следующем матче «Реал» сыграет 21 февраля, соперником будет «Осасуна». «Реал Сосьедад» проведет следующий матч 21 февраля, (соперник — «Реал Овьедо»).

Groboyd
Groboyd
сегодня в 03:06
Бывший судья Павел Фернандес разобрал эпизоды с назначенными пенальти в матче «Реал» – «Реал Сосьедад» (4:1) в 24-м туре Ла Лиги.

«19-я минута. Пенальти в пользу «Реал Сосьедад». Хейсен сбивает Янхеля Эрреру, не имея возможности сыграть в мяч. Это пенальти.

24-я минута. Пенальти в пользу «Реала». Арамбуру коленом касается Винисиуса. Контакт есть, но для назначения пенальти этого недостаточно. Пенальти назначен ошибочно.

45-я минута. Пенальти в пользу «Реала». Очередной нырок Винисиуса в борьбе с Арамбуру. Это не пенальти. Где ВАР?» – написал Фернандес.


По второму пенальти согласен. Вини до контакта выпрямил ноги и начал валиться.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:05
Глупо отрицать что разница в индивидуальном мастерстве нападающих Реала и защитников ее соперника сама находит случаи для назначения пенальти.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:55
Глупо отрицать тот факт, что Реал Мадрид постоянно ищет пенальти))))
Lobo77
Lobo77 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 02:39, ред.
Думаю еще и перевод Вальверде в полузащиту дал баланса.
Стало меньше "недобегающих" полузащитников.
Расцвел Тчуамени, как следствие.
Даже в одно касание играл несколько раз - чаще любого из Реала.
Lobo77
Lobo77 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 02:37, ред.
В схеме 442 без Мбаппе у Винисиуса немного больше свободы. Но с напарником типа Гарсии эта свобода оплачивается одним голом из четырех опасных моментов этого партнера. Причем два убойных из них не использовано.
Где-то прибыло где то убыло.
Sergo81
Sergo81 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 02:19
Ну о чём вы говорите сударь? Какая системная работа за три дня? Помнится вы и ещё кое кто этого тренера временщиком называли и очень слабым. Моуриньо хотели кажется. А тут про системную работу . Пахана в запасе оставил, вот и вся система ниппель
y-ago
y-ago ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:37, ред.
Заслуга тренера была не в том, что он «оставил Мбаппе в запасе», а в структурных вещах: Реал играл намного компактнее: линии были ближе друг к другу, не было привычного разрыва между атакой и полузащитой. Это уменьшило пространство для контратак соперника. Команда прессинговала не хаотично, а волнами — с чёткими триггерами.

В первом тайме это особенно чувствовалось: соперника заставляли ошибаться. Вы говорите о Винни? Пожалуйста! Когда он «летает», это не только его форма. Ему дали пространство — страховали за спиной, освобождали коридор, смещали игру под его сильную ногу.

Это системная работа, а не просто вдохновение.: Так вот: заслуга тренера — в структуре, дисциплине и правильном распределении ролей. А уже внутри этой системы лидеры вроде Винни получают шанс выглядеть блестяще. Что он и делал.
Capral
Capral
сегодня в 01:34
Как там, ВТБ говорит: "Вот был бы Захарян тогда..."!
Мадрид с победой, и УДАЧИ в ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sergo81
Sergo81 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:30
А в чём рука тренера была? Что Мбаппе в запасе оставил? Что-то там поменялось, уж слишком хорош Винни был, летал по полю. Может пахана слить решили? Вот команда и расправила крылья ?
y-ago
y-ago
сегодня в 01:16, ред.
Поздравляю с победой — прежде всего! Удивительно. Не ожидал. Тем слаще сегодняшняя, абсолютно заслуженная победа.

Полагаю, это была лучшая игра «Реала» в этом сезоне. Во всяком случае, впервые за всё это смутное время была видна рука тренера, что не может не радовать. Признаться, «Сосьедад» был плох, но это отнюдь не умаляет заслуг всей команды.

Отдельно хочу отметить Трента — не только за изумительный голевой пас, но и за прекрасную игру в целом. На мой взгляд, в первом тайме он был лучшим на поле. Буду искренне рад, если в дальнейшем подтвердится, что я в нём с самого начала ошибался.

И ещё: игра не просто, что называется, задалась — она была не идеальной, разумеется, но вразумительной, с чётким пониманием задач и целей. Даже Хёльсен, который огорчил нелепейшим нарушением, приведшим к пенальти, во втором тайме взял себя в руки и в целом отыграл неплохо.

Что ж, вечер удался, как говорится. С победой ещё раз — и удачи «Реалу»!
shur
shur
сегодня в 01:15, ред.
.....Поэма о втором голе в коменте Генича "Матч ТВ"....
...Он (защитник) сам конечно не хотел,
Но ножка то уже пошла!
Судья увидел,подсмотрел!
Не назначать за это,
Ну никак нельзя!

И Генич-Пушкин наших дней суровых,
Всё это видел,просчитал!
С подругой Джуда Он заметил,
Его улыбку с ходу описал!
....Всех Сливочных на сайте с Победой, когда хорошо,тогда
хорошо! Несколько часов на первом месте побудем,хала Мадрид!!!
