«Тоттенхэм» хотел пригласить Абела Феррейру, но получил отказ

вчера, 19:30

«Тоттенхэм» накануне официально представил Игора Тудора новым главным тренером до конца сезона. Специалист, имеющий опыт работы с «Ювентусом» и «Марселем», заменил уволенного на прошлой неделе Томаса Франка.

Согласно информации ESPN Brasil, примерно две недели назад лондонцы направили официальный запрос в «Палмейрас» относительно Абела Феррейры. Несмотря на явный интерес «шпор», португальский тренер отказался от предложения.

Феррейра остается наиболее титулованным наставником в истории «Палмейраса» — за пять лет он завоевал 10 трофеев. Контракт бразильцев с 45-летним специалистом рассчитан до 2027 года, что делает его переход в Европу летом маловероятным.

sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:19
Помню его по играм за «Юве».
shlomo
shlomo
вчера в 20:02
Какая-то мода на временных тренеров. Есть муж на час, а тут тренер на три месяца ....Интересно, а чем они руководствуются вообще? Тотенхэму еще в плей офф ЛЧ играть, поэтому кто бы не пришел Тотенхэм это громкий клуб, как ни крути, того же Тудора так или иначе все равно будут обсуждать в конце сезона.. ну да ладно, посмотрим как там будет дальше, но из этой ситуации Тоттенхэму нужно выбираться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:38
Может улучшит игру с новым тренером !
Гость
