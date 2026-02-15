«Тоттенхэм» хотел пригласить Абела Феррейру, но получил отказ

1771173054

вчера, 19:30

«Тоттенхэм» накануне официально представил Игора Тудора новым главным тренером до конца сезона. Специалист, имеющий опыт работы с «Ювентусом» и «Марселем», заменил уволенного на прошлой неделе Томаса Франка.

Согласно информации ESPN Brasil, примерно две недели назад лондонцы направили официальный запрос в «Палмейрас» относительно . Несмотря на явный интерес «шпор», португальский тренер отказался от предложения.

Феррейра остается наиболее титулованным наставником в истории «Палмейраса» — за пять лет он завоевал 10 трофеев. Контракт бразильцев с 45-летним специалистом рассчитан до 2027 года, что делает его переход в Европу летом маловероятным.