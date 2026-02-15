Top.Mail.Ru
Роналду намекнул, что останется в «Аль-Насре»

вчера, 12:16
Аль-ФатехЛоготип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)0 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Португальский форвард Криштиану Роналду обратился и к болельщикам «Аль‑Насра», и к руководителям саудовской лиги после своего возвращения на поле.

Португалец завершил двухматчевый бойкот и в субботу забил в ворота «Аль‑Фатеха», оформив гол в победном матче (2:0). До этого форвард отказывался играть из‑за недовольства недостаточной финансовой поддержкой клуба на трансферном рынке и задержками зарплат персоналу.

После погашения долгов перед сотрудниками Роналду согласился вернуться в состав. На 18‑й минуте он открыл счёт, а во время празднования, указывая на себя, а затем на газон, дал понять, что намерен оставаться в «Аль‑Насре».

Благодаря этой победе команда поднялась на третье место в турнирной таблице Саудовской Про‑лиги.

Lobo77
Lobo77 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Еще Модрич очень хорош из сороколеток
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:26
А где ему предложат такой контракт?
Groboyd
Groboyd ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:38
Тогда ему аппетиты надо ещё сильнее снизить. Плюс большинство середняков серии А работают на перспективу, перепродать засветившихся игроков.
Очень сильно сомневаюсь, что Рон поедет в Кремонезе за 1 или 2 миллиона играть.
Karkaz
Karkaz ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 16:49, ред.
Сомнительно да, но в Италии например играют 40-летние Педро и Варди. Роналду, как мне кажется, забивать будет побольше в таких командах, чем выше перечисленные. В клубах, где требования и задачи на сезон не высокие, где защищаются все командой, можно и португальцу не отрабатывать в обороне.
Lobo77
Lobo77
вчера в 15:55, ред.
поведение Саудовского государственного инвестиционного фонда (PIF) не изменилось – помимо отсутствия зимних трансферов, продолжаются значительные задержки в выплатах зарплат игрокам, персоналу и сотрудникам.

В этой канве поведение Рональду совсем меняет свой смысл и оценки тоже!
Lobo77
Lobo77
вчера в 15:53
После погашения долгов перед сотрудниками - клуб зарплату задерживал?
Sergo81
Sergo81 ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 15:01
Ну как слабый, защита очень качественная
Sergo81
Sergo81
вчера в 14:59, ред.
Смотрел вчера второй тайм. Аль-Наср выжимает из себя все соки. Играют на пределе. Вся игра через Комана, он как заведённый бежит. Феликс сдал физически и на рывке не может уйти. Но при защите все кроме Рона защищаются. Дисциплина железная. А вот у соперника лютая защита, кроме Комана никто из пройти не может, один в один отбирают легко мяч.
Groboyd
Groboyd ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:55
Сомнительно. Португальцу 41 год. Он уже несколько лет играет в слабом чемпионате, к уровню сопротивления, к скорости которого привык. Это очень большой риск. И надо перестраивать игру команды под него, учитывать, что придётся за него отрабатывать.
112910415
112910415
вчера в 14:16
главное - в центре внимания быть !
Karkaz
Karkaz ответ Real Oviedo (раскрыть)
вчера в 13:52
Предложений нет? А если он снизит требования по зарплате до 10 млн, до 5млн? Середняки из топ 5 сразу побегут с предложениями.
r942pqxy7bbz
r942pqxy7bbz
вчера в 13:14
Любит Криш быть в центре внимания
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:08
Прошло двадцать лет - во время празднования, указывая на себя, а затем на газон, Рон дал понять, что намерен оставаться в «Аль‑Насре))))
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 12:41
А куда ему деваться? Предложений от других клубов у него нет. Выбор невелик. Либо Наср либо завершение карьеры.
Nenash
Nenash
вчера в 12:22
Он намекнул, что больше его нигде не ждут.. Что, собственно, и без намёков понятно.. Дежавю-22.. 🤣
