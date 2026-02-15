Роналду намекнул, что останется в «Аль-Насре»

Португальский форвард Криштиану Роналду обратился и к болельщикам «Аль‑Насра», и к руководителям саудовской лиги после своего возвращения на поле.
Португалец завершил двухматчевый бойкот и в субботу забил в ворота «Аль‑Фатеха», оформив гол в победном матче (2:0). До этого форвард отказывался играть из‑за недовольства недостаточной финансовой поддержкой клуба на трансферном рынке и задержками зарплат персоналу.
После погашения долгов перед сотрудниками Роналду согласился вернуться в состав. На 18‑й минуте он открыл счёт, а во время празднования, указывая на себя, а затем на газон, дал понять, что намерен оставаться в «Аль‑Насре».
Благодаря этой победе команда поднялась на третье место в турнирной таблице Саудовской Про‑лиги.
В этой канве поведение Рональду совсем меняет свой смысл и оценки тоже!
