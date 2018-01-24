Источник: «Максимович не считает „Спартак“ лучшим вариантом, но ему нужно игровое время»

Защитник «Наполи» Никола Максимович в ближайшие три дня должен подписать контракт со «Спартаком», утверждает источник. Корреспондент неаполитанского радио CRC Марко Джорджано отмечает, что 26-летний футболист не считает московский клуб лучшим вариантом продолжения карьеры, но «Спартак» является самой сильной командой из тех, где сербский защитник точно будет выходить в основе.

Максимовичу необходима игровая практика перед чемпионатом мира. Футболист рассчитывает выходить на матчи ЧМ в стартовом составе сборной Сербии. «Спартак» хочет, чтобы Максимович присоединился к команде уже на сборе в Испании, поэтому намерен оформить трансфер игрока как можно раньше.

Напомним, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ранее сообщил, что столичный клуб пока заинтересован только в аренде Максимовича.