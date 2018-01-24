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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Источник: «Максимович не считает „Спартак“ лучшим вариантом, но ему нужно игровое время»

сегодня, 04:32

Защитник «Наполи» Никола Максимович в ближайшие три дня должен подписать контракт со «Спартаком», утверждает источник. Корреспондент неаполитанского радио CRC Марко Джорджано отмечает, что 26-летний футболист не считает московский клуб лучшим вариантом продолжения карьеры, но «Спартак» является самой сильной командой из тех, где сербский защитник точно будет выходить в основе.

Максимовичу необходима игровая практика перед чемпионатом мира. Футболист рассчитывает выходить на матчи ЧМ в стартовом составе сборной Сербии. «Спартак» хочет, чтобы Максимович присоединился к команде уже на сборе в Испании, поэтому намерен оформить трансфер игрока как можно раньше.

Напомним, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ранее сообщил, что столичный клуб пока заинтересован только в аренде Максимовича.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил Zenfan
сегодня в 10:05
Zenfan:
Ну ну Пашалич вон получил уже практику)))
Действительно, голы Зениту и цска на 90+8 минуте - незабываемая практика!
RussianHorse
RussianHorse ответил makkie
сегодня в 10:01
makkie:
Слова корреспондента - это всего лишь его мнение, откуда ему знать что там думает сам Максимович? Если перейдет - значит заинтересован, а все остальное уже домыслы.
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 09:53
    Спартак выиграл чемпионат, супер кубок, есть большая вероятность того что выиграет и кубок России. А тем временем в зените--- прошлогодний требл от Дзюбы - 1/8 ЛЕ, бронза РПЛ, отжатая зарплата у Лодыгина! ыыыыы
    Zenfan
    Zenfan
    сегодня в 09:50
    Ну ну Пашалич вон получил уже практику)))
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 09:40
    Зенитокони не считают свои клупы достойными обсуждения и обретаются исключительно на спартаковских ветках ))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 09:39
    Только бы не вышло как с Лукасом. А так норма.
    Спагетти
    Спагетти
    сегодня в 09:31
    Спартаковские ветки уже как вокзал, заходишь сюда, а здесь одни вагабонди питерские трутся :)))
    спартак 1987
    спартак 1987
    сегодня в 09:25
    Вот такие игроки нам и нужны, которые хотят выступить в основе своих сборных на чемпионате мира и получать игровую практику в клубе для этого, а не сидеть как Дзюба в зените 2. Максимович позже поймёт, что такое Спартак для России и с радостью останется в москве , когда увидит этот ажиотаж вокруг команды, болельщиков и фанатов Спартака которые любой выезд делают домашним и с командой до конца! Ps. возможно со временем зайдёт на соккер и поймёт, что всем бомжам и коням плевать на их команды и они ждут только новости про Спартак😂
    makkie
    makkie
    сегодня в 09:01
    Слова корреспондента - это всего лишь его мнение, откуда ему знать что там думает сам Максимович?
    Если перейдет - значит заинтересован, а все остальное уже домыслы.
    starche
    starche
    сегодня в 08:57
    Максимовичу можно посочувствовать.
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 08:52
    После двух проигранных игр на сборах в ОАЭ!
    Массимо Каррера: «Не думаю, что «Спартак» сможет конкурировать с большими клубами в Лиге Европы»
    А только недавно! ВОЗЬМЕМ ТРИ КУБКА ))
    борька
    борька
    сегодня в 08:27
    З
    Э
    Э
    Будет пахать,повезло спартаку
    piercman
    piercman
    сегодня в 08:21
      Алсидес Гиджиев
      Алсидес Гиджиев
      сегодня в 08:09
        SHMEL
        SHMEL
        сегодня в 08:08
        Уже даже лавочники не считают спам за команду...
        самуил кац 1
        самуил кац 1
        сегодня в 08:07
        Парень уже почти выучил фразу о том, что с детства мечтал поиграть за Спартак, но. потом случился Ливерпуль и он вспомнил слова мамы о том, что врать - нехорошо !
        самуил кац 1
        самуил кац 1 ответил Байкал-38
        сегодня в 08:04
        Байкал-38:
        Ещё не перешёл, а уже не уважает!
        А сербы, они знаешь какие прозорливые ? Вот знает же. что " вступает в *****, но " игровое время нужно" !
        kastites
        kastites
        сегодня в 07:53
        Для качественного игрока ,Спартак это не вариант.
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        сегодня в 07:48
        Ну вот зачем Максимовичу портить себе карму перед ЧМ-2018? Спартак - лучший вариант, ахаха) Пусть остается в Европе! На такого неплохого центрального защитника вполне могут найтись претенденты и получше красно-белых.
        Александр Северный
        Александр Северный
        сегодня в 07:48
        Максимович спартак и за команду не считает, но платят там немало народными нефтяными деньгами.
        Байкал-38
        Байкал-38
        сегодня в 07:40
        Ещё не перешёл, а уже не уважает!
        Майкл59ru
        Майкл59ru
        сегодня в 07:35
        После первых же игр в РФПЛ он поймёт что здесь он не получит столь желанной игровой практики. Зато деньжат подзаработает )
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        сегодня в 07:32
        Да так и скажите, хочет на лавке пересидеть за хорошие деньги, пока приличный клуб не нарисуется.
        Zayac_65
        Zayac_65
        сегодня в 07:29
        Будем надеяться, что он усилит Спартак
        nahan
        nahan
        сегодня в 07:28
        В российской лиге он может раскрыть свой потенциал.
        RussianHorse
        RussianHorse
        сегодня в 07:20
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          сегодня в 07:11
          С таким настроем многого от него ждать не приходится. Перешёл в "лучший среди худших", как видно из статьи...
          Nikola45
          Nikola45
          сегодня в 06:58
          Погубит он себя! После семерки не берут в топ клубы!
          ekliziast
          ekliziast ответил cska vperiod
          сегодня в 06:57
          cska vperiod:
          Хочет погубить карьеру.
          Он же не в Зенит собрался.
          cska plus
          cska plus
          сегодня в 06:40
          Очередной мошеннический трюк федуна.
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