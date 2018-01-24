Лучший голеадор «Севильи» хочет покинуть клуб из-за Монтеллы

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер хочет покинуть клуб в январе, информирует источник. Французский футболист, являющийся лучшим бомбардиром команды в сезоне, намерен уйти из «Севильи», после того как новый главный тренер команды Винченцо Монтелла сообщил 27-летнему форварду, что ему не гарантировано место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Бен-Йеддер забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт игрока истекает в 2021 году. Сумма отступных за француза составляет 30 млн евро.