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Состав «Спартака» может усилить алжирский хавбек

сегодня, 11:24

По информации бельгийской прессы, московский «Спартак» проявляет предметный интерес к атакующему полузащитнику «Андерлехта» Софьяну Ханни.

С официальным предложением «красно-белые» пока не обращались, однако футболист не против сменить клубную прописку, а сегодня даже не был включен в заявку на матч чемпионата Бельгии с «Ваасланд-Бевереном».

В нынешнем сезоне алжирец, продливший контракт с «Андерлехтом» минувшим летом, провел 30 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

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Все комментарии
proezd2
proezd2 ответил Бутсы
сегодня в 19:06
он шо шиза!?
Супервайзер
Супервайзер ответил Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
сегодня в 17:40
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей:
Только очищение в ФНЛ поможет Спартаку усилить свой дух!
    Супервайзер
    Супервайзер ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 17:36
    ПерекатиПоле:
    К самедову в пару берут. Будут вместе точку овощей-фруктов держать, а рядом шаверму крутить.
    Мысль интересная, но не пройдет санитарный контроль, который признал болельщиков Зенита, из которых планировалось заготавливать мясо для шаурмы, "опасной живностью".))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Александр Северный
    сегодня в 15:35
    Ну уж это слишком Сашенька, слишком. ЗЕНИТ по всей Европе в этом показатели впереди. Куда девать ДЗЮБУ, Шатова, новосельцева, анюкова. Да и Арги смотрят на лево, как бы гульнуть. Да и не адекватного лодыгина не знаете куда славится. И Кришито смотрит на свою Родину. Так, что это вы сильно коп нули Сашенька в сторону Чемпиона страны по футболу.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Санчо Панса
    сегодня в 15:10
    Санчо Панса:
    Алжирец достоин гораздо большего, чем какой-то там Спартак! С Андерлехтом хотя бы можно выиграть трофеи, а вот насчет народной команды есть большие сомнения)
    Ваше дело - копейки на паперти собирать - кто чё подаст! )))
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    сегодня в 15:03
    Люблю Спартак с детства , но наверное уже хватит превращать его в ФК "Африка" как это долго было у Арсенала (Лондон)
    Нужны свои новые Хидиатуллины , Черенковы , Дасаевы --- г-да функционеры клуба растите ребят , ищите по глубинам страны , не верю что в огромной стране вымерли таланты
    Александр Северный
    Александр Северный
    сегодня в 14:56
    Спартак ноне на распрадаже главный.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 14:53
    Алжирец достоин гораздо большего, чем какой-то там Спартак! С Андерлехтом хотя бы можно выиграть трофеи, а вот насчет народной команды есть большие сомнения)
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 14:48
    ПерекатиПоле:
    К самедову в пару берут. Будут вместе точку овощей-фруктов держать, а рядом шаверму крутить.
    а рядом шаверму крутить.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ...шаверму ? ...сидя на паребрике ...он таки в Зенит собрался ?
    Советчик №1
    Советчик №1 ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 14:48
    ПерекатиПоле:
    К самедову в пару берут. Будут вместе точку овощей-фруктов держать, а рядом шаверму крутить.
    Самедов к тому же ныркам научит! :)
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил time out
    сегодня в 14:43
    Да тут еще появились Байкал и Абдул зад бей
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей ответил Стыдно за зенит
    сегодня в 14:40
    Стыдно за зенит:
    эти писаки сами уже троллят спартак в открытую)) ну сейчас не троллить спартак это как утром не позавтракать )
    Любому доставляет радость поглумиться!
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
    сегодня в 14:39
    Только очищение в ФНЛ поможет Спартаку усилить свой дух!
    time out
    time out ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 14:23
    Байкал Иркутск:
    казанский всё не унывает, выпрашивает, что бы я ему лично ответил и поговорил бы с ним!Даже уже караулы придумал, то ещё чего то придумывает, как всё таки неприятно когда до человека нет дела, а он бесится от этого!
    А когда-то Байкал был чистым озером! Но увы! Объяснять не буду, только недавно из бана.
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    сегодня в 14:20
    Сложный трансфер. Ханни безусловный лидер и капитан Андерлехта. Бельгийцы рассчитывают продать его не менее чем за 10-12 млн. Это вряд ли устроит Спартак.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 14:19
    Такой усилит...однозначно.
    time out
    time out
    сегодня в 14:17
    По информации, какой-то бельгийской прессы, Спартак проявляет предметный интерес. Красно-белые пока не обращались, потому что не в курсе этого надуманного интереса, да и не знают кто это такой, но почитав свежие новости с сокера, особенно от конско-бомжовского сообщества обязательно примут кардинальное решение.
    Хавбек может менять прописку по желанию, мы не против если в цска, жалко их бедных и несчастных, в зенит не получится, там расистские законы на первом месте. Гулливер, Степка, который Литейный, со своими клонами и, конечно piercman, недремлющее око троллей, не допустят появления всяких, не лазурных, в их клубе.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 14:06
    Желаю игроку Ханни перейти в команду Спартак
    Faustello
    Faustello ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 14:01
    ПерекатиПоле:
    К самедову в пару берут. Будут вместе точку овощей-фруктов держать, а рядом шаверму крутить.
    Теперь и мандарины! )))
    Бутсы
    Бутсы
    сегодня в 13:48
    Байкал Иркутск, ЧСВ припусти своё. Ты откуда вообще взялся? Ты на этом сайте без году неделя. И если думаешь что кому интересен - очень сильно ошибаешься.
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск
    сегодня в 13:39
    казанский всё не унывает, выпрашивает, что бы я ему лично ответил и поговорил бы с ним!Даже уже караулы придумал, то ещё чего то придумывает, как всё таки неприятно когда до человека нет дела, а он бесится от этого!
    Бутсы
    Бутсы ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 13:13
    ПерекатиПоле:
    Колян, чета подозрительно часто на соккере зависаешь. Отчислили таки?
    Ваш брат Литейный 4 тут круглосуточно пишет от десяти-двадцати профилей, и кроме того выводит сам себя в популярные комментарии. Стыдно за вас.
    Стыдно за зенит
    Стыдно за зенит
    сегодня в 13:09
    эти писаки сами уже троллят спартак в открытую)) ну сейчас не троллить спартак это как утром не позавтракать )
    Никона
    Никона
    сегодня в 13:01
    Пару лет назад его Динамо хотело купить тогда ещё у Мехелена, но трансфер сорвался хотя было и предложение, и сам игрок был не против перехода, но руководство Михелена как говорят решило что летом они заработают на нём больше, что и получилось после его перехода в Андерлехт.
    Казанский
    Казанский ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 12:56
    ПерекатиПоле:
    Колян, чета подозрительно часто на соккере зависаешь. Отчислили таки?
    Часто,это как,2 часа в день?))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Казанский
    сегодня в 12:54
    Казанский:
    С официальным предложением «красно-белые» пока не обращались ------------------------ О чем здесь можно разговаривать?Только о том,что летят бакланы,а за ними Степка с 15-ю "друзьями"
    Колян, чета подозрительно часто на соккере зависаешь.
    Отчислили таки?
    Казанский
    Казанский ответил Василий 50
    сегодня в 12:43
    Василий 50:
    Говоруны, еще раз прочитайте статью, а то уже забыли , о чем начинали разговор.
    С официальным предложением «красно-белые» пока не обращались
    ------------------------
    О чем здесь можно разговаривать?Только о том,что летят бакланы,а за ними Степка с 15-ю "друзьями"
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Казанский
    сегодня в 12:42
    Казанский:
    Да мне то все равно))Но если пишешь по алфавиту,то и начинай с буквы А и не вводи Степана в заблуждение))
    ))))))
    Напомнил...Уральские пельмени "Абгдеёж"...
    посмотри если не видел....))
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 12:42
    Федун - негоциант,торговец черным деревом!
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 12:40
    Говоруны, еще раз прочитайте статью, а то уже забыли , о чем начинали разговор.
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