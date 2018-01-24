Состав «Спартака» может усилить алжирский хавбек

По информации бельгийской прессы, московский «Спартак» проявляет предметный интерес к атакующему полузащитнику «Андерлехта» Софьяну Ханни.

С официальным предложением «красно-белые» пока не обращались, однако футболист не против сменить клубную прописку, а сегодня даже не был включен в заявку на матч чемпионата Бельгии с «Ваасланд-Бевереном».

В нынешнем сезоне алжирец, продливший контракт с «Андерлехтом» минувшим летом, провел 30 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.