Переход Джеко в «Челси» задерживается из-за проблем с визой у агента

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в «Челси», но есть некоторые нюансы.

Агент футболиста Ирфан Редзепажич до сих пор не может попасть в Лондон, поскольку у него нет визы. Из-за этого все переговоры ведутся по телефону. Напомним, что Босния и Герцеговина не является членом ЕС, поэтому гражданам этой страны нужна виза для поездки в Великобританию.

Сегодня вечером «Рома» будет играть с «Сампдорией», и по составу римлян можно будет делать какие-то выводы о будущем Джеко.