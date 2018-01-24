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У наставника «Кайзерслаутерна» случился сердечный приступ во время матча

вчера, 23:56
ДармштадтЛоготип футбольный клуб Дармштадт-:-Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутернВчера в 20:30 Матч отменен

Главный тренер «Кайзерслаутерна» Джефф Штрассер пережил сердечный приступ во время перерыва матча Второй Бундеслиги с «Дармштадтом».

43-летний специалист в перерыве начал жаловаться на тошноту и головокружение, а затем потерял сознание. Штрассер срочно был доставлен в больницу, по пути в госпиталь он пришел в себя. По предварительной информации, жизни тренера ничего не угрожает.

Матч «Дармштадт» - «Кайзерслаутерн» доигрывать не стали, счет после первого тайма - 0:0.

Ранее с подобными проблемами со здоровьем столкнулся защитник «Аякса» Абдельхак Нури.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 08:01
Переусердствовал.
Owl Fake
Owl Fake ответил FCRM1
сегодня в 00:24
FCRM1:
Чувак, у тренера случился приступ, ты думаешь команда может выйти на второй тайм и сыграть как будто ничего и не было, когда их тренера увезли в больницу ?
Я уже после видюху глянул. оказалось серьёзнее, чем я думал.
FCRM1
FCRM1 ответил Owl Fake
сегодня в 00:21
Owl Fake:
Я всё понимаю, дело серьёзное, к счастью обошлось всё. Но матч-то почему не доиграли? Есть ассистенты, помощники тренера.. переполненные трибуны в конце концов..
Чувак, у тренера случился приступ, ты думаешь команда может выйти на второй тайм и сыграть как будто ничего и не было, когда их тренера увезли в больницу ?
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 00:05
Я всё понимаю, дело серьёзное, к счастью обошлось всё.
Но матч-то почему не доиграли? Есть ассистенты, помощники тренера.. переполненные трибуны в конце концов..
piercman
piercman
сегодня в 00:00
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