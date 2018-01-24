У наставника «Кайзерслаутерна» случился сердечный приступ во время матча

Главный тренер «Кайзерслаутерна» Джефф Штрассер пережил сердечный приступ во время перерыва матча Второй Бундеслиги с «Дармштадтом».

43-летний специалист в перерыве начал жаловаться на тошноту и головокружение, а затем потерял сознание. Штрассер срочно был доставлен в больницу, по пути в госпиталь он пришел в себя. По предварительной информации, жизни тренера ничего не угрожает.

Матч «Дармштадт» - «Кайзерслаутерн» доигрывать не стали, счет после первого тайма - 0:0.

Ранее с подобными проблемами со здоровьем столкнулся защитник «Аякса» Абдельхак Нури.