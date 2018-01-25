Губернатор: «„Ростов“ не будет выставлен на продажу»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что о продаже «Ростова» не может быть и речи.

«Ни с кем переговоры [о продаже клуба] не ведутся, о понятии „продан“ можно забыть. На данном этапе мы ведем работу над тем, чтобы команда заняла достойное место в Премьер-Лиге. Но если будут желающие поучаствовать в развитии футбола, то, конечно, надо разговаривать.

В этом году мы не ставили конкретной задачи занять какое-то определенное место, задача была сделать команду. Если эта цель достигнута, то в следующем сезоне будут более конкретные задачи».

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев.

По последней информации, суд может взыскать с «Ростова» более 300 млн рублей по иску некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области».