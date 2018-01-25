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Губернатор: «„Ростов“ не будет выставлен на продажу»

сегодня, 12:58

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что о продаже «Ростова» не может быть и речи.

«Ни с кем переговоры [о продаже клуба] не ведутся, о понятии „продан“ можно забыть. На данном этапе мы ведем работу над тем, чтобы команда заняла достойное место в Премьер-Лиге. Но если будут желающие поучаствовать в развитии футбола, то, конечно, надо разговаривать.

В этом году мы не ставили конкретной задачи занять какое-то определенное место, задача была сделать команду. Если эта цель достигнута, то в следующем сезоне будут более конкретные задачи».

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. 

По последней информации, суд может взыскать с «Ростова» более 300 млн рублей по иску некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области».

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:26
Jeck Denielse:
Прочитал : Губернатор „Ростова“ не будет выставлен на продажу»...)))
Уж его бы не то что продали, а отдали бы за так, да еще и сверху приплатили бы...Но такой деятель даже в Питер не нужен...
Dominators
Dominators
сегодня в 14:35
Какой дурак будет рубить курицу , несущую золотые яйца ...На Дону таких нет ...
drive45
drive45
сегодня в 13:46
От куда вообще взялась такая тема ,чтоб ее отрицать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:43
Будет тоже что и с Кубанью.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:37
"Задача была сделать команду", а потом её всю продать, если получится сделать, да и я как губернатор внакладе не буду, а болелы дело третье.
Klasse
Klasse
сегодня в 13:19
голубев должен сидеть в тюрьме за сожженный район.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:07
Если "Ростов" не будет выставлен на продажу, то им нужно заниматься не от случая к случаю.
В первую очередь нужен президент, а не перераспределитель бюджетных денег.
Он должен не только тратить деньги, но и заниматься поиском их источников.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:02
Прочитал :
Губернатор „Ростова“ не будет выставлен на продажу»...)))
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