Губернатор: «„Ростов“ не будет выставлен на продажу»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что о продаже «Ростова» не может быть и речи.
«Ни с кем переговоры [о продаже клуба] не ведутся, о понятии „продан“ можно забыть. На данном этапе мы ведем работу над тем, чтобы команда заняла достойное место в Премьер-Лиге. Но если будут желающие поучаствовать в развитии футбола, то, конечно, надо разговаривать.
В этом году мы не ставили конкретной задачи занять какое-то определенное место, задача была сделать команду. Если эта цель достигнута, то в следующем сезоне будут более конкретные задачи».
Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев.
По последней информации, суд может взыскать с «Ростова» более 300 млн рублей по иску некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области».
https://www.youtube.com/watch?v=i_5QxAcr3hk
В первую очередь нужен президент, а не перераспределитель бюджетных денег.
Он должен не только тратить деньги, но и заниматься поиском их источников.
В первую очередь нужен президент, а не перераспределитель бюджетных денег.
Он должен не только тратить деньги, но и заниматься поиском их источников.
Губернатор „Ростова“ не будет выставлен на продажу»...)))
Губернатор „Ростова“ не будет выставлен на продажу»...)))