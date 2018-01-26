Блан: «Может, сборной России удастся удивить всех летом, как это сделала Франция в 1998»

Известный французский футболист и тренер Лоран Блан высказался относительно перспектив сборной России на домашнем чемпионате мира, а также перечислил фаворитов ЧМ-2018:

«В 1998 году, когда ЧМ проходил во Франции, в нашу сборную на родине практически никто не верил. Мы не считались главными фаворитами и претендентами на кубок. Но через месяц вся страна праздновала с нами триумф. Возможно, и России удастся летом удивить всю футбольную общественность и даже тех, кто в неё не верит.

Фаворитом турнира я бы назвал сборную Бразилии – у них отличный состав. Также отмечу аргентинцев, ведь у них есть Лионель Месси. Хорошие шансы на победу и у триумфаторов последних лет – Германии и Испании. Что же касается французской команды – она скорее станет той, которая способна преподнести сюрприз».

Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа ЧМ-2018, российская команда сыграет против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, а Франции предстоит встретиться с Австралией, Перу и Данией.