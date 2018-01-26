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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарФонбет1.853.44.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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Блан: «Может, сборной России удастся удивить всех летом, как это сделала Франция в 1998»

сегодня, 02:29

Известный французский футболист и тренер Лоран Блан высказался относительно перспектив сборной России на домашнем чемпионате мира, а также перечислил фаворитов ЧМ-2018:

«В 1998 году, когда ЧМ проходил во Франции, в нашу сборную на родине практически никто не верил. Мы не считались главными фаворитами и претендентами на кубок. Но через месяц вся страна праздновала с нами триумф. Возможно, и России удастся летом удивить всю футбольную общественность и даже тех, кто в неё не верит.

Фаворитом турнира я бы назвал сборную Бразилии – у них отличный состав. Также отмечу аргентинцев, ведь у них есть Лионель Месси. Хорошие шансы на победу и у триумфаторов последних лет – Германии и Испании. Что же касается французской команды – она скорее станет той, которая способна преподнести сюрприз».

Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа ЧМ-2018, российская команда сыграет против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, а Франции предстоит встретиться с Австралией, Перу и Данией.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
сегодня в 10:26
Надо запретить в сборной соц.сети тогда может и удивлять начнут
Islam0500
Islam0500
сегодня в 10:14
На мой взгляд главными фаворитами являются Германия, Франция и Бразилия
Islam0500
Islam0500
сегодня в 10:12
У Франции тогда были Зидан, Анри, Трезеге, Пети, Дешам, а у России Кокорин, Васин и Акинфеев
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:12
Смешно сравнивать ту Францию с Зиданом, Дешамом, Трезеге, Анри, Пети, Бартезом, Лебёфом, Дюгарри, Карамбё, Лизаразю тем же Бланом и т. д. и сегодняшнюю Россию с Комбаровым, Васиным и Акинфеевым.
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 09:09
это скрытый фаворит
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 08:32
С тем составом ничего удивительного в победе Франции не было, они тогда изначально были в фаворитах. В финале только удивили бразильцы полным бессилием. А вот если выиграет сборная России, то это будет настоящим чудом!
AshleyRose
AshleyRose
сегодня в 08:01
Скромно он о своей сборной отозвался, французы наряду с немцами, бразилами и испанцами главные фавориты. А России выйти из группы - уже большой успех. Если в плейофф проиграют условной Германии не с разгромным счетом, то все будут довольны.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 08:00
Если он имеет в виду, что можем не выйти из группы - да легко !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:20
" Закусывать надо!"(с)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 06:09
Газзаев усы на кон поставил - значит не удивит нас сборная!
Лондонизблу
Лондонизблу
сегодня в 05:49
Возможно, и России удастся летом удивить всю футбольную общественность, а возможно, и нет!
cska plus
cska plus
сегодня в 05:32
Наша сборная всегда нас удивляет да и не только нас.
kastites
kastites
сегодня в 05:08
Это он пошутил
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