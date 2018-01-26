Перес намерен успеть провернуть этой зимой супертрансфер

Президент «Реала» Флорентино Перес работает над тем, чтобы усилить команду в январе.
Обеспокоенный слабой формой игроков атаки клуба в текущем сезоне патрон «сливочных» рассчитывает успеть провернуть трансфер нападающего «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди до 31 января (день закрытия трансферного окна в Испании).
По слухам, именно Икарди станет главной трансферной целью мадридцев, хотя известно и об интересе клуба к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну. Главный аргумент в пользу подписания аргентинца - возможность заявить его на матчи Лиги чемпионов в текущем сезоне.