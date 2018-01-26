«Арсенал» согласился платить Обамеянгу баснословные деньги

«Арсенал» не оставляет попыток подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

По слухам, «канониры» уже согласовали условия личного контракта с габонцем и готовы платить ему баснословные 500 тысяч евро в неделю. При этом самый высокооплачиваемый футболист лондонцев на данный момент (Александр Ляказетт) получает порядка 230 тысяч евро в неделю.

Утверждается, что на данный момент единственной преградой на пути трансфера Обамеянга в «Арсенал» является желание «шмелей» выбить из лондонского клуба как можно больше денег (говорят о 70 млн евро). Так, «Боруссия» уже отклонила предложения «Арсенала» в размере 50 и 58 млн евро.