У Иско есть три предложения от топ-клубов Европы

Полузащитник «Реала» Иско имеет три варианта продолжения карьеры за пределами Мадрида, утверждает источник.

Три европейских топ-клуба знают о недовольстве 25-летнего испанца своим текущим положением в клубе (хавбек либо начинает поединки на скамейке запасных, либо покидает поле во втором тайме, будучи замененным главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом) и готовы переманить его в свои ряды. Речь идет о «Манчестер Сити», ПСЖ и «Ювентусе». По слухам, самого игрока больше привлекает вариант с «Ман Сити», где он сможет выступать в самой богатой лиге мира под руководством Хосепа Гвардиолы, команды которого играют в стиле, который приходится Иско по душе.

Напомним, что осенью футболист продлил контракт с «Реалом» до лета 2022 года.