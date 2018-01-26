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У Иско есть три предложения от топ-клубов Европы

сегодня, 15:41

Полузащитник «Реала» Иско имеет три варианта продолжения карьеры за пределами Мадрида, утверждает источник.

Три европейских топ-клуба знают о недовольстве 25-летнего испанца своим текущим положением в клубе (хавбек либо начинает поединки на скамейке запасных, либо покидает поле во втором тайме, будучи замененным главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом) и готовы переманить его в свои ряды. Речь идет о «Манчестер Сити», ПСЖ и «Ювентусе». По слухам, самого игрока больше привлекает вариант с «Ман Сити», где он сможет выступать в самой богатой лиге мира под руководством Хосепа Гвардиолы, команды которого играют в стиле, который приходится Иско по душе.

Напомним, что осенью футболист продлил контракт с «Реалом» до лета 2022 года.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:44
А вообще-то, лучше пусть в МЛС переходит!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил TypXXI
сегодня в 19:43
TypXXI:
С каких пор Ювентус топ клуб. Ему место в серии б
Скорее, Реалу место в Сегунде!
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 18:50
Старая туринская не потянет его клаусулу)
Да и в Серии А поломают парня , в Ла лиге пусть играет
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:22
Надеюсь, что он останется в мадридском Реале! Но ради игровой практики он может сделать то, что сделал Альваро Мората. Решать только ему и его агенту)
TypXXI
TypXXI
сегодня в 18:12
С каких пор Ювентус топ клуб. Ему место в серии б
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 17:19
Иско вали из этого царства моделей!
NGY
NGY
сегодня в 17:13
Иско нужен тренер, который заставит его вовремя раставаться с мячом, в не накручивать по 3 раза игрока соперника на одном месте.

У Зидана по прошлому сезону, это вроде получилось..., но Иско вновь взялся за старое, и опять тормозит возможные контратаки!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 16:34
Какой-то тугой стал. 267 касаний делает прежде чем принять решение.
Давуд
Давуд
сегодня в 16:27
Мс он нужен будет если только на органы
бебето_71
бебето_71
сегодня в 16:21
пусть гниёт на лавке бревнема лучше его по мнению лысого физрука.
бебето_71
бебето_71 ответил Алексей Буренин
сегодня в 16:20
Алексей Буренин:
Он нужен Реалу
кому он нужен тебя не спорсят.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:03
Он нужен Реалу
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 16:00
У него космические отступные
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:56
Пока не стар надо валить из Реала.
Maks 9
Maks 9
сегодня в 15:49
В прошлом сезоне был очень хорош, в этом тянет одеяло на себя, замедляя атаки
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 15:48
Нам он точно не нужен. У МС средняя линия и так хорошо укомплектована.
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