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«Матч» покажет поединок «Краснодара» и «Реала» в Юношеской лиге УЕФА

сегодня, 18:29
Краснодар (до 19)Логотип футбольный клуб Краснодар (до 19)-:-Логотип футбольный клуб Реал (до 19) (Мадрид)Реал (до 19)07.02.2018 в 19:00 Не начался

В пресс-службе канала «Матч ТВ» сообщили, что поединок Юношеской лиги УЕФА между «Краснодаром» (до 19 лет) и его сверстниками из «Реала» будет транслировать субхолдинг «ГПМ Матч» на своих ресурсах:

«Матч за выход в 1/8 финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА „Краснодар“ - „Реал“ будет показан на медиаресурсах „ГПМ Матч“. Медиахолдингу принадлежат эксклюзивные права на показ в России матчей, проводимых под эгидой УЕФА. В соответствии с условиями существующего контракта с УЕФА трансляция встречи будет показана на медиаресурсах „ГПМ Матч“, как ранее были показаны предыдущие матчи молодежных команд, участвующих в Юношеской лиге УЕФА».

Поединок состоится 7 февраля на стадионе «Краснодар». Встречу посетят более 18 тысяч болельщиков.

Браво, «Краснодар»! Гениальный ход накануне матча с «Реалом»

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 21:33
Это прекрасно.
D.vil
D.vil
сегодня в 20:04
Уря)))
Faustello
Faustello ответил cska.78
сегодня в 19:50
cska.78:
Хоть телята, хоть быки, главное не свиньи :)
Свинята тоже будут играть в этой же стадии, но с Интером.
Им тоже удачи!
drug01
drug01
сегодня в 18:42
Быть может смена порадует.....
cska.78
cska.78 ответил piercman
сегодня в 18:41
piercman:
скорее, телятам)
Хоть телята, хоть быки, главное не свиньи :)
piercman
piercman ответил cska.78
сегодня в 18:40
cska.78:
Вот и отлично! Удачи молодым быкам!
скорее, телятам)
cska.78
cska.78
сегодня в 18:39
Вот и отлично! Удачи молодым быкам!
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