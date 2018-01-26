«Матч» покажет поединок «Краснодара» и «Реала» в Юношеской лиге УЕФА

В пресс-службе канала «Матч ТВ» сообщили, что поединок Юношеской лиги УЕФА между «Краснодаром» (до 19 лет) и его сверстниками из «Реала» будет транслировать субхолдинг «ГПМ Матч» на своих ресурсах:

«Матч за выход в 1/8 финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА „Краснодар“ - „Реал“ будет показан на медиаресурсах „ГПМ Матч“. Медиахолдингу принадлежат эксклюзивные права на показ в России матчей, проводимых под эгидой УЕФА. В соответствии с условиями существующего контракта с УЕФА трансляция встречи будет показана на медиаресурсах „ГПМ Матч“, как ранее были показаны предыдущие матчи молодежных команд, участвующих в Юношеской лиге УЕФА».

Поединок состоится 7 февраля на стадионе «Краснодар». Встречу посетят более 18 тысяч болельщиков.

Браво, «Краснодар»! Гениальный ход накануне матча с «Реалом»