Нойер рассчитывает вернуться на поле во второй части сезона

Голкипер Мануэль Нойер не полетел с «Баварией» на зимний сбор в Катар, но уже близок к возвращению на поле после серьезной травмы. Вратарь рассчитывает вернуться во второй части сезона:

«Дела идут просто прекрасно, но, конечно, понадобится время, чтобы набраться сил. Прямо сейчас не могу сказать точные сроки. Работаю с физикой, использую беговую дорожку на скорости 5 км в час, и эти показатели постоянно растут.

Думаю, что к следующей неделе я приведу ноги в порядок на 90%, а через неделю — на все 100. Потом я понемногу начну бегать. С ходьбой все в порядке, я не чувствую боли. Уверен, что уже буду играть во второй части сезона».