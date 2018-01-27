Менхенгладбахская «Боруссия» уступила «Айнтрахту»

Менхенгладбахская «Боруссия» уступила на выезде «Айнтрахту» в матче 20-го тура чемпионата Германии. Победный гол за «Айнтрахт» забил Кевин-Принс Боатенг, выступающий за команду с прошлого лета. Благодаря этой победе «Айнтрахт» вышел на второе место в турнирной таблице, «Боруссия» - шестая.

Франкфурт, стадион «Коммерцбанк Арена»

«Айнтрахт» - «Боруссия» М 2:0 (1:0)

Голы: Кевин-Принс Боатенг 43, Йович 90+3.

Незабитый пенальти: Торган Азар 78.

«Айнтрахт»: Вольф, Градецки, Сальседо, Фалетт, Чендлер, Кевин-Принс Боатенг, Гачинович (Фернандес 85), Маскарелл, Хасебе, Аллер (Йович 82), Ребич (Баркок 61).

Главный тренер: Нико Ковач.

«Боруссия» М: Зоммер (Зиппель 17), Вендт (Янчке 46), Гинтер, Эльведи, Торган Азар, Закария, Крамер (Хофманн 75), Кюйсанс, Херрманн, Штиндль, Вестергор.

Главный тренер: Дитер Хеккинг.

Предупреждения: Маскарелл 14, Ребич 30, Закария 59, Сальседо 70, Баркок 73, Янчке 78, Йович 90+3.

Судья: Марко Фритц.