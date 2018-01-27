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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет177.51.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.285.5510.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.187.513.5
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеФонбет1.138.517
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«Спартак» может усилиться полузащитником сборной Марокко

сегодня, 03:50

В случае неудачи в переговорах по трансферу алжирского полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни, «Спартак» попробует подписать хавбека «Дженоа» и сборной Марокко Аделя Таарабта, утверждает источник.

Сообщается, что 28-летнего футболиста красно-белым рекомендует известный агент Марко Трабукки, который поучаствовал в переходе в «Спартак» защитника из «Наполи» Николы Максимовича.

В нынешнем сезоне Таарабт забил 2 гола и стал автором 2 результативных передач в 19 матчах Серии A.

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Все комментарии
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Nikola45
сегодня в 10:17
Настоятельно попрошу вас с вашими глупостями поспешить в САД!! Что?? Нет, Я не буду там петь, но вы там будете слушать!
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
сегодня в 10:15
Весь шлак ненужный подбирают!
obana777
obana777 ответил piercman
сегодня в 10:12
piercman:
тоттенхэм → кпр → фулхэм → милан → бенфика → дженоа → спртг. не, ну вы поняли. стал отборным шлаком. в итоге решили слить в спартак. мои поздравления тарасовским! мегаусиление! 😄 пс: а про марокку вам ещё котолонцы напишут.
    игорь алексеев
    игорь алексеев
    сегодня в 10:08
    Как не зайдешь на соккер, 90% новостей про Спартак, от силы 10% про зенит и 0% про клячник. Ау народ, помню еще неделю назад, когда я последний раз сюда заходил, была такая команда как цска! Она еще осталась, или я уже чего то пропустил??
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 10:03
    Опять африканца пупсики берут! Гыгыгыгыгы!
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил Mяyчeло
    сегодня в 09:55
    Коля45 на соккере в поисках Уважения)
    makkie
    makkie
    сегодня в 09:41
    Обычные слухи, коих полно в межсезонье.
    Если и брать плеймейкера - то качественного, чтобы потом не жалеть, как с Поповым.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:39
      Mяyчeло
      Mяyчeло ответил AntiherQ1488
      сегодня в 09:35
      AntiherQ1488:
      Оу, простите, сир, как я мог)) Где мне самоубиться от такой непочтительности?(
      извинений будет недостаточно, пусть Сир сам скажет, это жа надо, тыкать, с самого утра, самому Сиру!)
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Mяyчeло
      сегодня в 09:33
      Mяyчeло:
      Идите, ИДИТЕ. Не перечьте Сиру, и не тыкайте!
      Оу, простите, сир, как я мог)) Где мне самоубиться от такой непочтительности?(
      Mяyчeло
      Mяyчeло ответил AntiherQ1488
      сегодня в 09:31
      AntiherQ1488:
      Коля, ты серьезно?) Иди спать)
      Идите, ИДИТЕ. Не перечьте Сиру, и не тыкайте!
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Nikola45
      сегодня в 09:12
      Nikola45:
      Родственник ))
      Шутник из тебя - так себе.
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Nikola45
      сегодня в 09:07
      Nikola45:
      Родственник ))
      Коля, ты серьезно?) Иди спать)
      Nikola45
      Nikola45 ответил cska plus
      сегодня в 09:06
      cska plus:
      Странно, не зулус.
      Родственник ))
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 09:03
      Мороко? Это Спартаковский клиент! )) Паспорт отнимут и начнут унижать! Не зря обвиняют в расизме! ))
      Александр Северный
      Александр Северный
      сегодня в 08:57
      спартаковско-зулусское сотрудничество продолжается.
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 08:27
      Вольно!))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 08:25
      Наверно у Трабукки 4 блокнота с никому не нужными игроками.....
      И этот союз "Трабукки-Спартак" только начинает свою деятельность.....))))
      time out
      time out ответил Parovoznic
      сегодня в 08:23
      Parovoznic:
      Похоже, Спартак в это ТО самый активный из российских клубов на рынке
      Это не Спартак самый активный на трансферном рынке, а разного рода писаки, делающие вбросы о самом популярном клубе, чтобы заполнить соккер разного рода эХспертами, и троллями. Ветки о Спартаке никогда пустыми не будут.
      Байкал Иркутск
      Байкал Иркутск
      сегодня в 07:43
      mangoх12
      mangoх12
      сегодня в 05:15
      когда надо слить шлак за неплохое бабло то впервую очередь звонят Федуну)
      piercman
      piercman
      сегодня в 04:47
      тоттенхэм → кпр → фулхэм → милан → бенфика → дженоа → спртг.
      не, ну вы поняли. стал отборным шлаком. в итоге решили слить в спартак.
      мои поздравления тарасовским! мегаусиление! 😄
      пс: а про марокку вам ещё котолонцы напишут.
      Kerri
      Kerri
      сегодня в 04:45
      Посмотрим, что из этого выйдет.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 04:33
      Игрок сборной всегда усиление.
      Посмотрим, чем закончится этот слух.
      Parovoznic
      Parovoznic
      сегодня в 04:21
      Похоже, Спартак в это ТО самый активный из российских клубов на рынке
      311
      311
      сегодня в 04:13
      Когда-то подавал большие надежды во время выступления за КПР!)
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 04:01
      Дневальный уже на месте.
      Интересно, когда он отдыхает?
      И все это ради футболки?
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 03:54
      Странно, не зулус.
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