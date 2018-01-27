«Спартак» может усилиться полузащитником сборной Марокко

В случае неудачи в переговорах по трансферу алжирского полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни, «Спартак» попробует подписать хавбека «Дженоа» и сборной Марокко Аделя Таарабта, утверждает источник.
Сообщается, что 28-летнего футболиста красно-белым рекомендует известный агент Марко Трабукки, который поучаствовал в переходе в «Спартак» защитника из «Наполи» Николы Максимовича.
В нынешнем сезоне Таарабт забил 2 гола и стал автором 2 результативных передач в 19 матчах Серии A.
не, ну вы поняли. стал отборным шлаком. в итоге решили слить в спартак.
мои поздравления тарасовским! мегаусиление! 😄
пс: а про марокку вам ещё котолонцы напишут.
не, ну вы поняли. стал отборным шлаком. в итоге решили слить в спартак.
мои поздравления тарасовским! мегаусиление! 😄
пс: а про марокку вам ещё котолонцы напишут.