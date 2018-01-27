Карпин: «Будем уделять время работе над тактикой, отработке командных действий»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился планами на вторую часть зимних сборов, которые пройдут в турецком Белеке.
«Продолжим закладку выносливости, наряду с которой будем уделять время работе над тактикой, отработке командных действий. В этом должны помочь три контрольных встречи», - заявил специалист.
Напомним, что экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий проведет семинар для тренеров «Ростова».
У него было столько возможностей и в России, и в Испании.
Никогда его команды не были замечены в том, что ее используют.
У него было столько возможностей и в России, и в Испании.
Никогда его команды не были замечены в том, что ее используют.