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22:45 18’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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СМИ: «Зенит» выиграл гонку за хавбека «Атлетико»

сегодня, 13:46

По информации испанской прессы, «Зенит» обошел «Интер» и английские клубы в борьбе за вингера «Атлетико» Николаса Гайтана. «Сине-бело-голубые» предложили «матрасникам» и игроку наиболее выгодные условия.

Сообщается, что петербуржский коллектив сперва арендует 29-летнего аргентинца до конца сезона, но позже сможет его выкупить. Мадридцы желают выручить за футболиста 20 млн евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании на счету хавбека лишь 6 матчей, в которых он не отметился ни одним результативным действием.

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Все комментарии
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 22:41
Коля 45-й пришел на соккер поискать уважение, но находит каждый раз унижение))
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Nikola45
сегодня в 22:37
На ваш я только облегчился))
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Nikola45
сегодня в 22:36
А кто наколотил 36, Селихов с Ребровым?! Общее кпд команды отражено в таблице! Что ты еще можешь тут ляпнуть против фактов?!
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 22:05
Покупай, покупай, еще до кучи! А летом для нового тренера еще 10 новых игроков. Это как шампунь - издевательство над здравым смыслом и отмыв бабла - 2 в 1 флаконе. Газпром и всякие фурсетки убили желание хотя-бы сопереживать Зениту.
Коренной Ленинградец.
denmig
denmig ответил Nikola45
сегодня в 22:00
Nikola45:
Ну слава богу хотя бы один у нас есть нормальный! Что не могу сказать о Пупсиках! ))
Нормальный такой лососик-никола!
Nikola45
Nikola45 ответил denmig
сегодня в 21:46
denmig:
Пора умножить на 2 ! Доить газпром! Доить! Доить газпром! ЗЫ за гранью бедности находятся 5 млн пенсионеров России!
Ну слава богу хотя бы один у нас есть нормальный! Что не могу сказать о Пупсиках! ))
Nikola45
Nikola45 ответил игорь алексеев
сегодня в 21:43
игорь алексеев:
Коля 45 У вас рыготный?))
Обрыганый у вас алексеев!
Nikola45
Nikola45 ответил игорь алексеев
сегодня в 21:42
игорь алексеев:
Это тот который забил больше всех в чемпионате?? Тогда какой товар получается у вас??
А кто это у вас в нападении? Ну ка назовите кто там у вас всех больше забил???
котлина брат
котлина брат ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:42
Jeck Denielse:
Спасибо за ответ...... Прочитал 8 раз..... Не понял ничего.... Вы художник импрессионист или просто любите арт-хаус ????
Простым деревенским языком, чтобы поняли. Чем Гайтано лучше тех кто уже в составе Зенита？И ещё не думаю, что Манчини это надолго, третье место это будет полный провал для него,второе место это ожидания решения на выход перед открытой дверью, а подойдёт ли Гайтано тому кто будет после итальянца тренировать.
Аденн
Аденн
сегодня в 20:38
к лету гайтана вместе с манчениверим уедут не солоно хлебавши, правда прихватив с собой солидный куш. бу-га-га
Miaf
Miaf
сегодня в 20:33
Опять буржуи народные деньги транжирят.
VadimR
VadimR
сегодня в 19:51
Опытный техничный игрок, с прекрасным пасом в центр поля Зениту самое то, и ему реанимировать карьеру! Надеюсь Манчини найдет к нему подход как к Кокорину! Еще и в аренду с правом выкупа, неплохая работа селекционной службы!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:22
Jeck Denielse:
Если спросить у любого футбольного человека кого он выберет для аренды Гайтана или Максимовича... 90,99% ответят - "Гайтана" 9% ответят - "А кто такой Максимович?" 0,01% - ответят - "Максимовича"
....это так у 56ов , а нормальные выбирают по позиции...
Филипповых
Филипповых
сегодня в 18:47
Очередной секонд-хенд
112910415
112910415
сегодня в 18:32
только-только Путин уговорил Манчини покупать россиян, и тут такое...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил котлина брат
сегодня в 18:25
котлина брат:
Хто такий похребняк ответят 100% и шо оба лавочники разница лишь в зарплате,сейчас зенит эту разницу между Погребняком и Гайтано нивелирует
Спасибо за ответ......
Прочитал 8 раз.....
Не понял ничего....
Вы художник импрессионист или просто любите арт-хаус ????
nikolah
nikolah ответил makkie
сегодня в 18:20
makkie:
Сообщается, что петербуржский коллектив сперва арендует 29-летнего аргентинца до конца сезона... ______________________________ Не внимательно читаешь, Никола)
да,незаметил,ну дай бог чтоб так
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:20
Не-а, в еврокубковых его не заявить.
котлина брат
котлина брат ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:44
Jeck Denielse:
Если спросить у любого футбольного человека кого он выберет для аренды Гайтана или Максимовича... 90,99% ответят - "Гайтана" 9% ответят - "А кто такой Максимович?" 0,01% - ответят - "Максимовича"
Хто такий похребняк ответят 100% и шо оба лавочники разница лишь в зарплате,сейчас зенит эту разницу между Погребняком и Гайтано нивелирует
denmig
denmig ответил Nikola45
сегодня в 17:30
Nikola45:
Вопросы задайте эти к Федуну! Литер дизтоплива стоит как я плачу в месяц за газ! )) Вот уж где жулики так это Лукоил! Нефтяной проект живет за счет народа который обкрадывает на своих заправочных станциях!
    Bekelman55
    Bekelman55
    сегодня в 17:23
    Да все здравые люди смотрят на возраст и понимают, что "какая гонка?"
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил ziborock
    сегодня в 17:17
    ziborock:
    А может Гейтан?)))
      ziborock
      ziborock ответил FROLL 001
      сегодня в 17:13
      FROLL 001:
      Кому то Петковичи с Педрами. а кому то Гайтан! Гыгыгыгы!
      А может Гейтан?)))
      mugik1973
      mugik1973 ответил Jeck Denielse
      сегодня в 17:04
      Вот именно кто такой Гайтан уже забыли
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 17:04
      Можно ли его дозаявить в ЛЕ ????
      Если Атлетико играет в этом же турнире .......
      mugik1973
      mugik1973 ответил FROLL 001
      сегодня в 17:03
      Вот именно . Ктгда Кришито останавливает ишроков свистка нет. А вот в другие ворота то естб
      mugik1973
      mugik1973 ответил Nikola45
      сегодня в 17:01
      А разве есть реклама лукойл националное достаяние? Нет, а вот реклама а Газпрома это есть.
      игорь алексеев
      игорь алексеев
      сегодня в 16:59
      Коля 45
      У вас рыготный?))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 16:59
      Если спросить у любого футбольного человека кого он выберет для аренды Гайтана или Максимовича...

      90,99% ответят - "Гайтана"
      9% ответят - "А кто такой Максимович?"
      0,01% - ответят - "Максимовича"
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил mugik1973
      сегодня в 16:58
      mugik1973:
      Понятно почему ставят ппендали другим командам. Это чтобы в пользу зенита ставили пендали. Теперь понятно
      А чего тут непонятного? Не умеют останавливать дозволенным методом, просто не успевают, вот и фолят от безисходности!
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