СМИ: «Зенит» выиграл гонку за хавбека «Атлетико»

По информации испанской прессы, «Зенит» обошел «Интер» и английские клубы в борьбе за вингера «Атлетико» Николаса Гайтана. «Сине-бело-голубые» предложили «матрасникам» и игроку наиболее выгодные условия.

Сообщается, что петербуржский коллектив сперва арендует 29-летнего аргентинца до конца сезона, но позже сможет его выкупить. Мадридцы желают выручить за футболиста 20 млн евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании на счету хавбека лишь 6 матчей, в которых он не отметился ни одним результативным действием.