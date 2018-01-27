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22:45 18’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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22:45 Идет первый тайм, 18’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет10.55.11.3
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:3 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
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Джованни Симеоне: «Хотел бы тренироваться под управлением своего отца»

сегодня, 14:45

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне признался, что хотел бы работать под управлением своего отца. Диего Симеоне является отцом Джованни, специалист в данный момент возглавляет «Атлетико». 

«Я говорю как игрок, что хотел бы тренироваться под управлением моего отца. А кто бы не хотел поучиться у одного из лучших тренеров в мире?

Характер, которым он обладает, это очень важный его атрибут, который наделяет игроков и команду невероятной силой».

Самое примечательное, что Диего Симеоне ранее также признавался, что хотел бы тренировать своего сына. 

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:11
Под крылом у папы захотел значит!
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