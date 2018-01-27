Джованни Симеоне: «Хотел бы тренироваться под управлением своего отца»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне признался, что хотел бы работать под управлением своего отца. Диего Симеоне является отцом Джованни, специалист в данный момент возглавляет «Атлетико».



«Я говорю как игрок, что хотел бы тренироваться под управлением моего отца. А кто бы не хотел поучиться у одного из лучших тренеров в мире?



Характер, которым он обладает, это очень важный его атрибут, который наделяет игроков и команду невероятной силой».



Самое примечательное, что Диего Симеоне ранее также признавался, что хотел бы тренировать своего сына.