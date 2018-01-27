Модрич: «Все в „Реале“ поддерживают Зидана»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич после победы над «Валенсией» в матче 21-го тура чемпионата Испании выразил слова поддержки в адрес главного тренера команды Зинедина Зидана.

«Я не могу поверить, что кто-то критикует Зидана после того, что он сделал для клуба. Такое иногда случается, что дела идут плохо, но нет сомнений в том, что Зидан - великолепный тренер. Вся команда поддерживает его и будет с ним до конца», - сказал Модрич.