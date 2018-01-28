УЕФА может запретить детям играть головой

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация по результатам исследования может выписать запрет игры головой в детском и юношеском футболе, поскольку, по некоторым данным, это нарушает нормальную деятельность мозга и в будущем может привести к слабоумию.

«Нужно отнестись к этому очень серьезно. Если исследование покажет, что детям это причиняет вред, мы должны будем отнестись к этому вопросу со всей строгостью.

Это важный вопрос, и мне любопытно, к чему мы в итоге придем. Когда смотришь другие виды спорта, например, бокс или смешанные единоборства, становится жутко. Это проблема многих видов спорта, в том числе и футбола. С нетерпением жду результатов исследований».

Ранее подобную инициативу решили рассмотреть в Англии.