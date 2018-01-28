Реми хочет покинуть «Лас-Пальмас» и перейти в «Хетафе»

Нападающий «Лас-Пальмаса» Лоик Реми намерен покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером команды Пако Хемесом. Футболист хочет остаться в Ла Лиге и перейти в «Хетафе», однако этот трансфер еще должны одобрить островитяне. При этом у француза есть предложения из АПЛ и Турции, но там он играть не намерен.

Напомним, конфликт между игроком и тренером, по словам Реми, случился, когда футболист опоздал на одну минуту на обед, а Хемес за это отстранил его от тренировок.

31-летний Реми забил 5 голов в 12 матчах Примеры этого сезона.