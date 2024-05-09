Трансферная цель «Реала» и напарники Миранчука. В Лиге Европы и Лиге конференций свои звёзды

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вчера, 13:09

Знакомьтесь, важные футболисты четверговых еврокубков.

Вратарь

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

В Лиге Европы хвалим Лунёва из «Карабаха» и Свилара из «Ромы». А в Лиге конференций нет вратаря мощнее, чем чемпион мира. Мартинес перебрал карточек после матча с «Лиллем», когда выиграл серию пенальти, и пропустил первую игру с «Олимпиакосом». Теперь греки ведут 2:4, но Эмери надеется пропускать реже, ведь Мартинес сегодня возвращается в основу и будет руководить обороной британцев.

Защитники

Жонатан Клосс («Марсель»)

В Бергамо напарники Миранчука будут ломать оборону нестабильного «Марселя». В гостях сыграли 1:1. У Алексея невысокие шансы выйти в основе, но Копмейнерс заставит Клосса работать у своих ворот. Французский ветеран сам опасен в атаке, у него 2 гола и 6 результативных передач в этом сезоне Лиги Европы. «Марселю» нужна крутая игра латераля, чтобы пойти дальше в сложной борьбе с «Аталантой».

Беран Джимсити («Аталанта»)

Опытный албанец четко работает в Лиге Европы. «Аталанта» пропустила всего один мяч в двух матчах против «Ливерпуля», и Беран был важной частью обороны Гасперини. Хотя рядом есть очень талантливый итальянец Скальвини, Джорджио провел меньше матчей именно в Лиге Европы, чем албанец. Джимсити крепкий парень, и выбирает простые, эффективные решения.

Джанлука Манчини («Рома»)

Не такой большой талант, как Скальвини. Не настолько мощный физически, как Та из «Байера». Но в 28 лет Манчини стал одним из героев сезона в Лиге Европы. На счету центрального защитника три мяча – два в ворота «Милана». Тренер Де Росси сумел пройти «россонери», а сегодня попробует огорчить «Байер». От защиты многое зависит, пусть шансы на успех пока не выглядят высокими.

Алехандро Гримальдо («Байер»)

Один из лучших новичков сезона. Гримальдо достался «Байеру» бесплатно, что впечатляет отдельно – уговорили парня, которого давно все знали. Алехандро недооценили в больших клубах, где нужен левый латераль. Хаби Алонсо получил невероятное усиление. У Гримальдо 2 гола и 3 ассиста в Лиге Европы, а ещё 9 мячей и 13 голевых передач в Бундеслиге. Шикарная работа одного из лучших футболистов всего сезона.

Полузащитники

Лукас Бельтран («Фиорентина»)

Вчера «Фиорентина» вышла в финал после приключений в Брюгге. Одноименный клуб быстро сравнял счет по сумме матчей. Потом «фиалки» промахивались, пока не дошло дело до пенальти в концовке. Молодой аргентинский блондин Бельтран не промахнулся. Он играл на острие и выполнял роль «десятки», забил четыре мяча в Лиге конференций в первом своем сезоне в европейском футболе. Перспективный игрок, может прибавить.

Дуглас Луис («Астон Вилла»)

Класс есть класс. Даже играя в Лиге конференций, где не все команды могут показать свой максимум, Дуглас Луис выделяется. У бразильца, который активно помогает «Астон Вилле» попасть в Лигу чемпионов через АПЛ , большие нагрузки в сезоне, но именно Луис среди лидеров по голевым передачам в Лиге конференций, у него 4 ассиста. Уже заинтересовал грандов, хотя клуб из Бирмингема мечтает сохранить Дугласа у себя.

Флориан Вирц («Байер»)

«Реал» планирует подписать Вирца через год. Тогда Анчелотти задумается об уходе, чтобы освободить место Хаби Алонсо. И Кроос покинет «Мадрид», с которым продлил контракт на год. Флориан мечтает заменить Тони, но у юниора есть неочевидный минус. Он словно гопник из 90-х, каким был молодой Балотелли. Зато на поле у Вирца выдающийся футбольный интеллект. Если не уйдет в загулы, то станет мегазвездой.

Нападающие

Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»)

Ветеран разошелся. У знаменитого гуляки 10 голов и 3 ассиста в футболке «Марселя» в Лиге Европы этого сезона. Невзирая на большие неприятности «Олимпика» в Лиге 1, где часто проигрывали и меняли тренеров, в международном кубке остается право повоевать за выход в финал. «Марсель» аутсайдер в паре с «Аталантой», но домашняя ничья сохраняет шансы на сюрприз в ответном гостевом полуфинале.

Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»)

У форварда греческого клуба хет-трик с «Астон Виллой», 13 ударов в створ и 8 голов в Лиге конференций. Аналог Кассьерры из «Зенита», который в первой части сезона демонстрировал похожую эффективность в РПЛ . Марокканец из «Олимпиакоса» сначала порадовал греков в матчах Лиги Европы – отличился трижды, а после вылета в Лигу конференций не остановился. Эль-Кааби наслаждается еврокубками.

Джанлука Скамакка («Аталанта»)

У Миранчука 4 передачи в Лиге Европы, Алексей лучший ассистент своей команды. А форвард Скамакка вышел на первое место по голам, забил шесть мячей. Важным стал дубль в ворота «Ливерпуля» на «Энфилд Роуд», без него не было бы надежды на финал. У Джанлуки не получилось стать звездой «Вест Хэма» и АПЛ , зато в Серии А пришел в себя и зажигает в Европе. Скамакка любит эффективные решения и может удивить в любой момент.

Главный тренер

Хаби Алонсо («Байер»)

Непросто создать команду, которая так цепляется за впечатляющую серию без поражений. Особенно если бюджет ниже, чем у многих клубов Бундеслиги без учета «Баварии». У «Байера» богатые владельцы из фармацевтики, но нет расходов уровня клубов, которых они готовы обыграть. «Рома» пропустила от чемпиона Германии дважды, но сегодня ответный матч в Леверкузене, где многие в этом сезоне пострадали от массированных атак хозяев поля.

«Байер» попробует не снизить планку, хотя «Рома» опасная команда. Лукаку, Эль-Шаарави и Дибала будут давить на оборону команды Алонсо. Даже в игре «Олимпиакоса» и «Астон Виллы», учитывая разницу в классе между греками и британцами, возможны разные сценарии. Да и Миранчук пока не вышел в финал Лиги Европы, поскольку «Марселю» откровенно нечего терять. Дома у них нет задач, все силы бросят на еврокубок, в котором есть фаворит – «Байер», но всегда случаются сюрпризы.