Греческий теннисист Циципас сообщил, что болеет за «Спартак»

Греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос о том, является ли он болельщиком московского «Спартака», за который выступал его дед Сергей Сальников.

Да, конечно! Сто процентов! И был бы счастлив получить от «Спартака» футболку!

Был ли я на матчах «Спартака»? Никогда. Был бы счастлив побывать.

О том, что мама Стефаноса одевала его в спартаковскую экипировку, когда он был ребёнком

Да, отлично это помню. У меня была пара комплектов, тогда образовалась хорошая их коллекция! А однажды я заказал футболку — но не спартаковскую — онлайн, случайно увидел её в интернете. Это была винтажная майка Adidas с Олимпиады 1956 года в Мельбурне, с футбольного турнира, и я незамедлительно её купил. Потому что это был уникальный экземпляр с тех самых Игр, где мой дедушка стал чемпионом, чуть ли не последний в доступе! И она по-прежнему у меня хранится. Это самая важная вещь, которая у меня есть, потому что связывает меня с памятью о деде и о том турнире, где у него была такая победа. Наверное, сам Бог послал мне её, чтобы у меня была возможность увидеть, купить и пощупать её.