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Греческий теннисист Циципас сообщил, что болеет за «Спартак»

вчера, 08:15

Греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос о том, является ли он болельщиком московского «Спартака», за который выступал его дед Сергей Сальников.

Да, конечно! Сто процентов! И был бы счастлив получить от «Спартака» футболку!

Был ли я на матчах «Спартака»? Никогда. Был бы счастлив побывать.

О том, что мама Стефаноса одевала его в спартаковскую экипировку, когда он был ребёнком

Да, отлично это помню. У меня была пара комплектов, тогда образовалась хорошая их коллекция! А однажды я заказал футболку — но не спартаковскую — онлайн, случайно увидел её в интернете. Это была винтажная майка Adidas с Олимпиады 1956 года в Мельбурне, с футбольного турнира, и я незамедлительно её купил. Потому что это был уникальный экземпляр с тех самых Игр, где мой дедушка стал чемпионом, чуть ли не последний в доступе! И она по-прежнему у меня хранится. Это самая важная вещь, которая у меня есть, потому что связывает меня с памятью о деде и о том турнире, где у него была такая победа. Наверное, сам Бог послал мне её, чтобы у меня была возможность увидеть, купить и пощупать её.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 20:47, ред.
...история, Спартак,факт!
lotsman
lotsman
вчера в 10:45
- Болеете ли вы за "Спартак"?
- А что такое "Спартак"?
- Футбольный клуб, за который выступал ваш дед.
- Ааа, ну конечно болею, был бы счастлив получить от «Спартака» футболку!
- Был ли я на матчах Спартака? Никогда, но был бы счастлив побывать, может быть, когда нибудь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
вчера в 09:31, ред.
Он сын дочери Сальникова, которая вышла замуж за грека..Сегодня как раз 40 лет со дня смерти Сальникова. Поэтому этот парень родился уже после смерти Сергея и видеть его не мог.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:28, ред.
Даже через поколение.. сходство налицо....
kqs9wsz57uv5
kqs9wsz57uv5
вчера в 09:14
У него хороший вкус, жаль Спартак последние годы подводит
drug01
drug01
вчера в 09:02
Спартак Народная команда?
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:56
Ничего не видел, ничего не знает, но был бы счастлив узнать !)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 08:51
Врёт,зачем ему болеть за Спартак!
ABir
ABir
вчера в 08:33
Отлично! Не знал, что он родственник легендарного спартаковца Сальникова.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:24
Хороший выбор
mff8bkg2ka8e
mff8bkg2ka8e
вчера в 08:17
Спартак это вам не Олимпиакос какой-нибудь!
Гость
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