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Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Болонью»

сегодня, 18:54
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

В матче 22-го тура Серии А «Наполи» обыграл «Болонью» и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло» 

«Наполи» – «Болонья» – 3:1 (2:1)
Голы: Мбайе 6 (авт), Мертенс 36 (пен), Мертенс 57 - Паласио 2.

«Наполи»: Рейна, Кирикеш, Руй, Хисай, Кулибали, Гамшик (Зелински 64), Жоржиньо (Диавара 73), Кальехон, Аллан, Инсинье (Рог 81), Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Болонья»: Миранте, Де Майо, Масина, Мбайе, Хеландер, Джемаили, Пульгар, Верди (Крейчи 8), Поли (Донса 82), Ди Франческо, Паласио (Дестро 72).
Главный тренер: Роберто Донадони.

Предупреждения: Масина 37, Де Майо 77, Руй 89.

Судья: Паоло Маццолени.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 21:09
    RDeanW
    RDeanW ответил juvenale
    сегодня в 20:39
    juvenale:
    на **** Защитник «Кьево» Фабрицио Каччаторе в своё профиле Instagram написал пост, где извинился за показанный во время матча с «Ювентусом» жест, за который он был удалён с поля, оставив свою команду вдевятером. «Я публично извиняюсь за показанный мною жест, это была огромная ошибка. Я извиняюсь перед одноклубниками, тренером, клубом, нашими болельщиками и всеми любителями футбола. Я поступил неправильно, такого не должно происходить, это не тот пример, который должен демонстрировать профессиональный футболист. Я извиняюсь за то, что оставил своих одноклубников в тяжёлой ситуации, поскольку они усердно боролись с первой и до последней минуты… Я импульсивно позволил себе выпустить пар, за что заплатил огромную цену… Извините», – написал Каччаторе.
    когда вступаешь в диалог с рашнхорсом, будь готов к тому, что после первого же факта с твоей стороны он испарится) так что не стоит утруждать себя и писать сразу несколько комментов. кинь ему один и он исчезнет)
    борька
    борька
    сегодня в 19:39
    Дубль и победа, гонка продолжается
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 19:28
    "Наполи" с победой!!!
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил RussianHorse
    сегодня в 19:22
    RussianHorse:
    Ну хоть в 9-м болонью не оставил и ладно.
    не было нужно после пенальти то. если бы болонка зарвалась и посмела сравнять, удалили бы к чертям собачьим и еще пенку бы дали.
    juvenale
    juvenale ответил RussianHorse
    сегодня в 19:22
    RussianHorse:
    Автогол судья забил что ли? Как ты там вчера за удаления затирал, пенальти не по делу был? И да, ты так пункт в правилах и не показал, или слова бывшего судьи это и есть «правило»?
      juvenale
      juvenale ответил RussianHorse
      сегодня в 19:21
      RussianHorse:
      Автогол судья забил что ли? Как ты там вчера за удаления затирал, пенальти не по делу был? И да, ты так пункт в правилах и не показал, или слова бывшего судьи это и есть «правило»?
      на ****
      Защитник «Кьево» Фабрицио Каччаторе в своё профиле Instagram написал пост, где извинился за показанный во время матча с «Ювентусом» жест, за который он был удалён с поля, оставив свою команду вдевятером.



      «Я публично извиняюсь за показанный мною жест, это была огромная ошибка. Я извиняюсь перед одноклубниками, тренером, клубом, нашими болельщиками и всеми любителями футбола. Я поступил неправильно, такого не должно происходить, это не тот пример, который должен демонстрировать профессиональный футболист. Я извиняюсь за то, что оставил своих одноклубников в тяжёлой ситуации, поскольку они усердно боролись с первой и до последней минуты… Я импульсивно позволил себе выпустить пар, за что заплатил огромную цену… Извините», – написал Каччаторе.
      juvenale
      juvenale ответил RussianHorse
      сегодня в 19:20
      RussianHorse:
      Автогол судья забил что ли? Как ты там вчера за удаления затирал, пенальти не по делу был? И да, ты так пункт в правилах и не показал, или слова бывшего судьи это и есть «правило»?
      на всех сайтах написан,о что все справедливо,но вылазит *** и пишет какой-то бред...вот видишь тут у тебя пенальти по делу,а в игре Ювентуса удаления левые.
      RussianHorse
      RussianHorse ответил juvenale
      сегодня в 19:18
      juvenale:
      п-ку как всегда тащат судьи - пенальти и автогол...
      Автогол судья забил что ли?
      Как ты там вчера за удаления затирал, пенальти не по делу был?
      И да, ты так пункт в правилах и не показал, или слова бывшего судьи это и есть «правило»?
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 19:15
      В целом легко победили.
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      сегодня в 19:14
      Наполи с победой!!!
      juvenale
      juvenale
      сегодня в 19:14
      п-ку как всегда тащат судьи - пенальти и автогол...
      RussianHorse
      RussianHorse ответил BESTjuventus10
      сегодня в 19:13
      BESTjuventus10:
      мусорка не может, судья с пенкой поможет.))
      Ну хоть в 9-м болонью не оставил и ладно.
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10 ответил Nickolai S
      сегодня в 19:06
      Nickolai S:
      Привет. Наполи чемпион. Иди домой. Пока.
      в 1987м и 1990м. аж 2 раза чемпион. давай, не болей)
      Nickolai S
      Nickolai S ответил BESTjuventus10
      сегодня в 18:58
      BESTjuventus10:
      мусорка не может, судья с пенкой поможет.))
      Привет. Наполи чемпион. Иди домой. Пока.
      Nickolai S
      Nickolai S ответил вoлгoдoн
      сегодня в 18:57
      вoлгoдoн:
      " С помощью победы" однако)
      С помощью победы победил победно, продолжив, тем самым, победную серию из побед. ))
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
      сегодня в 18:56
      мусорка не может, судья с пенкой поможет.))
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн
      сегодня в 18:55
      " С помощью победы" однако)
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