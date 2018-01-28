Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Болонью»

В матче 22-го тура Серии А «Наполи» обыграл «Болонью» и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» – «Болонья» – 3:1 (2:1)
Голы: Мбайе 6 (авт), Мертенс 36 (пен), Мертенс 57 - Паласио 2.
«Наполи»: Рейна, Кирикеш, Руй, Хисай, Кулибали, Гамшик (Зелински 64), Жоржиньо (Диавара 73), Кальехон, Аллан, Инсинье (Рог 81), Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Болонья»: Миранте, Де Майо, Масина, Мбайе, Хеландер, Джемаили, Пульгар, Верди (Крейчи 8), Поли (Донса 82), Ди Франческо, Паласио (Дестро 72).
Главный тренер: Роберто Донадони.
Предупреждения: Масина 37, Де Майо 77, Руй 89.
Судья: Паоло Маццолени.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Защитник «Кьево» Фабрицио Каччаторе в своё профиле Instagram написал пост, где извинился за показанный во время матча с «Ювентусом» жест, за который он был удалён с поля, оставив свою команду вдевятером.
«Я публично извиняюсь за показанный мною жест, это была огромная ошибка. Я извиняюсь перед одноклубниками, тренером, клубом, нашими болельщиками и всеми любителями футбола. Я поступил неправильно, такого не должно происходить, это не тот пример, который должен демонстрировать профессиональный футболист. Я извиняюсь за то, что оставил своих одноклубников в тяжёлой ситуации, поскольку они усердно боролись с первой и до последней минуты… Я импульсивно позволил себе выпустить пар, за что заплатил огромную цену… Извините», – написал Каччаторе.
Защитник «Кьево» Фабрицио Каччаторе в своё профиле Instagram написал пост, где извинился за показанный во время матча с «Ювентусом» жест, за который он был удалён с поля, оставив свою команду вдевятером.
«Я публично извиняюсь за показанный мною жест, это была огромная ошибка. Я извиняюсь перед одноклубниками, тренером, клубом, нашими болельщиками и всеми любителями футбола. Я поступил неправильно, такого не должно происходить, это не тот пример, который должен демонстрировать профессиональный футболист. Я извиняюсь за то, что оставил своих одноклубников в тяжёлой ситуации, поскольку они усердно боролись с первой и до последней минуты… Я импульсивно позволил себе выпустить пар, за что заплатил огромную цену… Извините», – написал Каччаторе.
Как ты там вчера за удаления затирал, пенальти не по делу был?
И да, ты так пункт в правилах и не показал, или слова бывшего судьи это и есть «правило»?
Как ты там вчера за удаления затирал, пенальти не по делу был?
И да, ты так пункт в правилах и не показал, или слова бывшего судьи это и есть «правило»?