Вериссимо в шаге от перехода в «Спартак»

Московский «Спартак», по всей видимости, договорился с «Сантосом» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо, хотя ранее сообщалось, что клубы свернули переговоры по переходу игрока.

Сообщается, что Вериссимо в течение двух дней станет игроком «Спартака». Сумма трансфера составит восемь миллионов евро.