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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.157.517
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 11’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4:1 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
23:00 Идет первый тайм Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет2.023.453.6
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Вериссимо в шаге от перехода в «Спартак»

сегодня, 21:17

Московский «Спартак», по всей видимости, договорился с «Сантосом» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо, хотя ранее сообщалось, что клубы свернули переговоры по переходу игрока.

Сообщается, что Вериссимо в течение двух дней станет игроком «Спартака». Сумма трансфера составит восемь миллионов евро.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 22:56
Чё то долго шагает Верриссимо этот.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 22:47
Ух ты!
Неужели бразильцы поняли, что перегнули и дали копытами назад?
oFANATo
oFANATo ответил ПерекатиПоле
сегодня в 22:40
ПерекатиПоле:
За 16 лет без титулов через спартак прошло около 200 футболистов. Все они получали нефтяное баблишко, увозили по 16 чемоданов на родину, зарабатывали на безбедную старость. Ну а за титулами ходили в другие клубы.
1:18, 0:7, 16 лет безтитулов, через спартак прошло около 200 футболистов.
Шуnя771
Шуnя771 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 22:38
ПерекатиПоле:
За 16 лет без титулов через спартак прошло около 200 футболистов. Все они получали нефтяное баблишко, увозили по 16 чемоданов на родину, зарабатывали на безбедную старость. Ну а за титулами ходили в другие клубы.
Не сравнивай нефтяной и газовый Чемодан, пропана больше закачивается, а значит и бабла)
makkie
makkie ответил Ваня лучший
сегодня в 22:36
Ваня лучший:
Я так понимаю, что перспективный защитник КутЯпов теперь никому не нужен и может отправляться вслед за русским Месси?. Ставка в защите на легов? Включая еще Таски и Боккетти. Возможно Федуну виднее. Но имидж "народной команды" это несколько подрывает, да и лимит придавливает. Ведь Промес, Адриано, Фернандо, да и Зе Луиш должны играть обязательно. Всем места не хватит, а перебор , как показывает пример Зенита это плоховато Что по этому поводу думают .адекватные Саныч-Мороз и Т-34 ? Интересно послушать
Добрый вечер.
Как могут списать Кутепова, если Каррера прямым текстом сказал, что на Илью будет ставка делаться после травмы Джикии?
Но в лимит мы уложимся, даже если пара легионеров ЦЗ выйдет.
makkie
makkie
сегодня в 22:32
Источник уж больно сомнительный, слабо верится.
Решили хайпануть напоследок, куда нам еще один ЦЗ?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 22:25
Видать других вариантов у игрока нет.
Dream game
Dream game
сегодня в 22:21
Ну с подписанием Вериссимо, оборона будет просто белиссимо, а то в последнее время, на любые атаки нет ответа, верим в чемпионство Спартака..
Константин Белых
Константин Белых ответил Ваня лучший
сегодня в 22:18
Ваня лучший:
Я так понимаю, что перспективный защитник КутЯпов теперь никому не нужен и может отправляться вслед за русским Месси?. Ставка в защите на легов? Включая еще Таски и Боккетти. Возможно Федуну виднее. Но имидж "народной команды" это несколько подрывает, да и лимит придавливает. Ведь Промес, Адриано, Фернандо, да и Зе Луиш должны играть обязательно. Всем места не хватит, а перебор , как показывает пример Зенита это плоховато Что по этому поводу думают .адекватные Саныч-Мороз и Т-34 ? Интересно послушать
Кутепов пригодится всегда. Как и поправившийся Тигиев. Ротация в защите необходима если клуб хочет представлять из себя что-то. А у вас до сих пор ставка на 36-39 летних Берез-Игнаша?. Васин тоже у вас не блещет. Что вот на будущий сезон у вас в защите-большой вопрос.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил ziborock
сегодня в 22:10
За 16 лет без титулов через спартак прошло около 200 футболистов.
Все они получали нефтяное баблишко, увозили по 16 чемоданов на родину, зарабатывали на безбедную старость. Ну а за титулами ходили в другие клубы.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Константин Белых
сегодня в 21:56
Константин Белых:
Хорошо бы! Верриссимо и Максимович.. Реальная сила будет в защите. А если Максимовича летом купят и Джикия поправится будет супер!
Я так понимаю, что перспективный защитник КутЯпов теперь никому не нужен и может отправляться вслед за русским Месси?. Ставка в защите на легов? Включая еще Таски и Боккетти. Возможно Федуну виднее. Но имидж "народной команды" это несколько подрывает, да и лимит придавливает. Ведь Промес, Адриано, Фернандо, да и Зе Луиш должны играть обязательно. Всем места не хватит, а перебор , как показывает пример Зенита это плоховато Что по этому поводу думают .адекватные Саныч-Мороз и Т-34 ? Интересно послушать
CTAPbIU
CTAPbIU
сегодня в 21:55
Хорошо, если все так!
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 21:52
Еще бы к ним Игнаша купить для молодецкого задору в защите да боюсь кони еще продлят лет на пять его..
борька
борька
сегодня в 21:50
Игрок классный, в спартаке не задержится
Venegant
Venegant
сегодня в 21:48
Валера Вериссимо.... Ой нет Лукас Вериссимо
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 21:46
Хорошо бы! Верриссимо и Максимович.. Реальная сила будет в защите. А если Максимовича летом купят и Джикия поправится будет супер!
Kuprin
Kuprin
сегодня в 21:45
Федун подумал : "бабла у меня валом .... одной заправкой больше одной меньше, не впервой меня разводят"
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:43
Пошла лошадиная дрожь...))
Заполярный
Заполярный
сегодня в 21:36
    ziborock
    ziborock ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 21:36
    ПерекатиПоле:
    Парень выбирает между футболом и нефтяными бабосами. Ромуло, Кариока и прочие бу игроки СКРиПа советуют бабос.
    Слышать от Зенитовца про "нефтяные бабосы" просто ржачно))) У вас лавочники получают больше чем весь Спартак)))
    Приведу пример на Халке - до Зенита за 5 лет у него 10 трофеев, перешел в Зенит и за 6 лет 3 трофея (причем чемпионство одно!) и полные карманы рублей и юаней!
    Так в какой команде выбирают "между футболом....."?
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 21:31
      нечитайло
      нечитайло
      сегодня в 21:29
      быстрее бы
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн ответил Байкал-38
      сегодня в 21:29
      Байкал-38:
      https://www.youtube.com/watch?v=IjkUGKRUtgc
      К 8 млн. народных денег пообещали 20 шарфиков,ведро бромантана и путевку в баню)
      Грех отказать)
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 21:28

      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 21:26
        Литейный 4
        Литейный 4
        сегодня в 21:26
        Ахахахахаха! Пупсики заслали дополнительно чемоданчик зеленых денег! Ну ничего, ценой на бензин отобьет нефтяной проект.
        Jum13
        Jum13
        сегодня в 21:25
        Федун там либо на коленях стоял? ))))
        SHMEL
        SHMEL
        сегодня в 21:22
        Мыльный сериал....
        spartach n1
        spartach n1 ответил Заполярный
        сегодня в 21:22
        Заполярный:
        САНТА БАРБАРА КАКАЯ ТО.
        Mr.Fish-ka
        Mr.Fish-ka
        сегодня в 21:22
        Шаг вперёд, два шага назад.(с)
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