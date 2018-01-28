Вериссимо в шаге от перехода в «Спартак»

Московский «Спартак», по всей видимости, договорился с «Сантосом» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо, хотя ранее сообщалось, что клубы свернули переговоры по переходу игрока.
Сообщается, что Вериссимо в течение двух дней станет игроком «Спартака». Сумма трансфера составит восемь миллионов евро.
Грех отказать)
Грех отказать)
Приведу пример на Халке - до Зенита за 5 лет у него 10 трофеев, перешел в Зенит и за 6 лет 3 трофея (причем чемпионство одно!) и полные карманы рублей и юаней!
Так в какой команде выбирают "между футболом....."?
Приведу пример на Халке - до Зенита за 5 лет у него 10 трофеев, перешел в Зенит и за 6 лет 3 трофея (причем чемпионство одно!) и полные карманы рублей и юаней!
Так в какой команде выбирают "между футболом....."?