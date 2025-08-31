«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и стал единоличным лидером чемпионата Англии

1756661188

вчера, 20:26

В третьем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Арсенал» с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 83-й минуте ударом со штрафного .

Эта победа помогла «Ливерпулю» стать единоличным лидером Премьер-Лиги. Только команда пока не теряла очков в нынешнем сезоне, набрав 9 из 9 возможных.

«Арсенал», оставшись с 6 очками, занимает третье место.