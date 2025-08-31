 
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и стал единоличным лидером чемпионата Англии

вчера, 20:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В третьем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Арсенал» с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 83-й минуте ударом со штрафного Доминик Собослаи.

Эта победа помогла «Ливерпулю» стать единоличным лидером Премьер-Лиги. Только команда Арне Слота пока не теряла очков в нынешнем сезоне, набрав 9 из 9 возможных.

«Арсенал», оставшись с 6 очками, занимает третье место.

Grizly88
Grizly88 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 23:25
В каждом чемпионате дворовые матчи Ливерпуль Арсенал показали дворовый футбол кроме гола Собо.
Grizly88
Grizly88 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:23
Дорого он же не Месси или Роналду Мбаппе
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:54
надо Исака покупать.
но пусть платят 150 млн.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:00, ред.
Джеймс сегодня отпраздновал гол более по-ливерпульски,чем Сабослай.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 21:58
матч может и не плохой,но игра ужасная с двух сторон. Очень много брака и если этих пацанов переодеть в форму зенита и цска,то не сильно ошиблись.
Может встреча двух претендентов так повлияло на качество,хотя и до этого Ливерпуль играл не уверенно. В общем футбол можно назвать почти что дворовым,за исключением топ=гола Доминика.
SpaM-10
SpaM-10 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:56
Я с удовольствием посмотрел Кремонезе - Сассуоло. Это куда круче Эвертон - Лидс.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 21:55
    Nenash
    Nenash
    вчера в 21:52
    Удар Собослаи - лучшее, что было в матче.. ☝️
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Маг_тм (раскрыть)
    вчера в 21:26
      aNOOBis
      aNOOBis ответ SpaM-10 (раскрыть)
      вчера в 21:22
      Так тебе и не показывают. Смотри как Зенит реализует пенальти в РПЛ
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 21:22
      Удачи, Арсеналу, всё будет
      Маг_тм
      Маг_тм ответ AKH (раскрыть)
      вчера в 21:15
      А ведь в позапрошлом году они играли интересный футбол
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 21:13
      Ливерпуль надо покупать Исака . Странно что сегодня Ливерпуль не пропустил
      1734628 24
      1734628 24 ответ the_bond (раскрыть)
      вчера в 21:03
      несколько раз повтор показали, все увидели плечо, а ты руку
      1734628 24
      1734628 24 ответ Маг_тм (раскрыть)
      вчера в 21:00
      Видимо по условиям контракта его менять нельзя (в каждой шутке может быть доля правды)
      SpaM-10
      SpaM-10 ответ aNOOBis (раскрыть)
      вчера в 20:58
      В прошлом году тоже самое было. Неубедительный Ливерпуль стал лучшим с огромным отрывом. Арсенал даже на роль соперника не тянул. Вообще уровень АПЛ упал. Раньше говорили, что здесь даже матчи аутсайдеров интересны. Видел я Лидс - Эвертон, это вообще убожество. Такое показывать нельзя.
      Tom Sawyer 2
      Tom Sawyer 2 ответ Van Vanovich (раскрыть)
      вчера в 20:56
      Да он просто не верил, что такое возможно) вот и терялся.
      aNOOBis
      aNOOBis ответ SpaM-10 (раскрыть)
      вчера в 20:56
      Это третий тур, Они еще не весь "веселящий газ" вывели из организма
      the_bond
      the_bond
      вчера в 20:55
      Судья и команда вар 7и. Играть в штрафной воллейбол можнр получается
      azkan
      azkan
      вчера в 20:50
      Ставил на ничью. Но у Собослаи просто красавца положил.
      Качество игры у обоих желает лучшего.
      И странно, вроде обе команды не играли в КЧМ, а травмированных очень много уже к третьему туру.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 20:39, ред.
      Вывеска команд статусная, но качество футбола......
      Салах сегодня просто всё мимо кассы выдавал: ни одного полезного действия от фараона, одни киксы и удары/передачи в никуда.
      Гравенберг..., прям чересчур ангажированная, нежели реально полезная фигура центра поля Ливерпуля. Медлительный, топорный хавбек, неспособный к созиданию. Как его в топ лучших Англии засунули, непонятно.
      МакАлистер - суета и ошибки вперемежку с нервозностью и усталостью. Мужик прям таки сам не свой.
      Вирц мне понравился тем, что пытался играть осмысленно - искать лучшее продолжение атаки, что на фоне других у него неплохо выходило.
      Дэйк и Собослаи - лучшие, но это не новость, а скорее будничная данность.

      У Арсенала всё по старому: всё такой же (деревянный) Мартинелли; бестолковый Субименди и надёжные Райс с Калафьёри... Однако командные действия канониров - пока далёкая мечта их болельщиков. В атаке ничего осмысленного создать не удается, ну а Дьёка против топов - скорее обуза, нежели козырь..., пока во всяком случае.
      SpaM-10
      SpaM-10
      вчера в 20:38
      Посмотрел первый тайм и ушёл на коней с быками и не жалею. Игра без центра поля, без мысли, сплошная беготня. Никакой Вирц, никакой Салах и т.д. Если такой Ливерпуль станет чемпионом, а Арсенал будет в тройке, то это как же ослаб чемпионат Англии.
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      вчера в 20:37
      отличный матч, спасибо командам!
      Чемпион держит удар! С важной Победой Ливерпуль!!!
      valeron4321
      valeron4321
      вчера в 20:37
      Гол Собослаи можно просматривать и просматривать много раз и не надоест.
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      вчера в 20:37
      Сегодня Салах как будто в началае карьеры -учился получать и обрабатывать мяч)) ну и долго принимал решение)). Столько моментов запорол
      AKH
      AKH
      вчера в 20:34
      Зато Арсенал доминировал по угловым.

      Артета медлено но верно вернул команде ее истое историческое лицо, довенгеровское.. Унылая првгматично-схемвтичная команда, уоторая сама не играет и другим не дает. А если получится забьет со стандарта хоть из своей вратарской.. Сожалею, но пришлось смотреть это убожество из за Ливерпуля. Соблслаи положил безупречный штрафной..
      aNOOBis
      aNOOBis
      вчера в 20:34
      Очень красивый гол со штрафного и очень тупая замена от Артеты в конце. Он бы еще 10-тилетнего племянника выпустил против Ливерпуля
      LAN
      LAN ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
      вчера в 20:33
      не могли бы вы решить вопрос с записью на "конкурс без призов?"
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      вчера в 20:30
      На классе
      DVL
      DVL
      вчера в 20:30
      Собо в начале сезона очень хорош. Красава
