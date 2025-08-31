«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и стал единоличным лидером чемпионата Англии

В третьем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Арсенал» с результатом 1:0.
Единственный гол забил на 83-й минуте ударом со штрафного Доминик Собослаи.
Эта победа помогла «Ливерпулю» стать единоличным лидером Премьер-Лиги. Только команда Арне Слота пока не теряла очков в нынешнем сезоне, набрав 9 из 9 возможных.
«Арсенал», оставшись с 6 очками, занимает третье место.
Артета медлено но верно вернул команде ее истое историческое лицо, довенгеровское.. Унылая првгматично-схемвтичная команда, уоторая сама не играет и другим не дает. А если получится забьет со стандарта хоть из своей вратарской.. Сожалею, но пришлось смотреть это убожество из за Ливерпуля. Соблслаи положил безупречный штрафной..
Салах сегодня просто всё мимо кассы выдавал: ни одного полезного действия от фараона, одни киксы и удары/передачи в никуда.
Гравенберг..., прям чересчур ангажированная, нежели реально полезная фигура центра поля Ливерпуля. Медлительный, топорный хавбек, неспособный к созиданию. Как его в топ лучших Англии засунули, непонятно.
МакАлистер - суета и ошибки вперемежку с нервозностью и усталостью. Мужик прям таки сам не свой.
Вирц мне понравился тем, что пытался играть осмысленно - искать лучшее продолжение атаки, что на фоне других у него неплохо выходило.
Дэйк и Собослаи - лучшие, но это не новость, а скорее будничная данность.
У Арсенала всё по старому: всё такой же (деревянный) Мартинелли; бестолковый Субименди и надёжные Райс с Калафьёри... Однако командные действия канониров - пока далёкая мечта их болельщиков. В атаке ничего осмысленного создать не удается, ну а Дьёка против топов - скорее обуза, нежели козырь..., пока во всяком случае.
