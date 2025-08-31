Миланский «Интер» дома проиграл «Удинезе»

1756672971

вчера, 23:42

В матче второго тура чемпионата Италии миланский «Интер» на своем поле проиграл «Удинезе» с результатом 1:2.

На 17-й минуте миланцы открыли счет благодаря голу , однако затем два мяча забили гости. На 29-й реализовал пенальти, а на 40-й ворота поразил .

«Удинезе», набрав 4 очка, поднялся на пятое место.

«Интер» в настоящий момент занимает шестую строчку таблицы, оставшись с 3 очками.

В следующем туре «Интер» встретится в гостях с «Ювентусом» 13 сентября. «Удинезе» 14 сентября проведет выездной матч против «Пизы».