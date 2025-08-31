 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2025/2026

Миланский «Интер» дома проиграл «Удинезе»

вчера, 23:42
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

В матче второго тура чемпионата Италии миланский «Интер» на своем поле проиграл «Удинезе» с результатом 1:2.

На 17-й минуте миланцы открыли счет благодаря голу Дензела Думфриса, однако затем два мяча забили гости. На 29-й Кейнан Дэвис реализовал пенальти, а на 40-й ворота Янна Зоммера поразил Артур Атта.

«Удинезе», набрав 4 очка, поднялся на пятое место.

«Интер» в настоящий момент занимает шестую строчку таблицы, оставшись с 3 очками.

В следующем туре «Интер» встретится в гостях с «Ювентусом» 13 сентября. «Удинезе» 14 сентября проведет выездной матч против «Пизы».

Подписывайся в ВК
Все новости
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Динамо» из Москвы
Вчера, 22:25
«Атлетик» обыграл на выезде «Бетис» и догнал «Реал» в борьбе за лидерство
Вчера, 22:05
Гол Влаховича помог «Ювентусу» обыграть «Дженоа»
Вчера, 21:27
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» благодаря дублю Гирасси
Вчера, 20:30
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и стал единоличным лидером чемпионата Англии
Вчера, 20:26
«Монако» c Головиным в составе обыграл «Страсбур»
Вчера, 20:19
 
Все комментарии
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 23:56
    nikolah
    nikolah
    вчера в 23:46
    По делу, удине предстал супер организованной командой, в 1 тайме переиграл, а во втором сел в глухую оборону, были опасные подходы, но моментов практически не было, увы, работы у Киву- непочатый край
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 23:44
    Браво, Удине!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     