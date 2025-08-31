ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче лидеров РПЛ

1756659697

вчера, 20:01

В седьмом туре чемпионата России московский ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью с результатом 1:1.

На 36-й минуте счет открыл полузащитник «армейцев» . На 44-й равновесие восстановил колумбийский форвард «быков» .

Гостям пришлось доигрывать встречу вдесятером, поскольку Кордоба на 57-й минуте получил прямую красную карточку.

«Краснодар» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 16 очков.

ЦСКА занимает второе место. У команды теперь 15 очков. По дополнительным показателям «армейцы» опережают «Балтику» и «Локомотив».