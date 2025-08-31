ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче лидеров РПЛ

В седьмом туре чемпионата России московский ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью с результатом 1:1.
На 36-й минуте счет открыл полузащитник «армейцев» Матвей Кисляк. На 44-й равновесие восстановил колумбийский форвард «быков» Джон Кордоба.
Гостям пришлось доигрывать встречу вдесятером, поскольку Кордоба на 57-й минуте получил прямую красную карточку.
«Краснодар» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 16 очков.
ЦСКА занимает второе место. У команды Фабио Челестини теперь 15 очков. По дополнительным показателям «армейцы» опережают «Балтику» и «Локомотив».
В следующем туре «Краснодар» примет «Акрон» 13 сентября, а ЦСКА 14 сентября сыграет в гостях с «Ростовом».
И больше всего его испортили игроки ЦСКА во главе с Игорем, бегающие с гневными карающими криками за "нарушителем", сыгравшем в мяч.
Про судью ничего такого не скажу. С его места и театра от Мозеса казалось все жестко.
Но как "работники" на ВАРЕ разглядели удар по Мозесу, которого ни на одном повторе не было? Трусость, регламент....
Жаль не знаю испанского, чтобы послушать, что говорил Кордоба в подтрибунном помещении... Но примерный текст понятен.
И больше всего его испортили игроки ЦСКА во главе с Игорем, бегающие с гневными карающими криками за "нарушителем", сыгравшем в мяч.
Про судью ничего такого не скажу. С его места и театра от Мозеса казалось все жестко.
Но как "работники" на ВАРЕ разглядели удар по Мозесу, которого ни на одном повторе не было? Трусость, регламент....
Жаль не знаю испанского, чтобы послушать, что говорил Кордоба в подтрибунном помещении... Но примерный текст понятен.