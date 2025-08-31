 
ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче лидеров РПЛ

вчера, 20:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В седьмом туре чемпионата России московский ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью с результатом 1:1.

На 36-й минуте счет открыл полузащитник «армейцев» Матвей Кисляк. На 44-й равновесие восстановил колумбийский форвард «быков» Джон Кордоба.

Гостям пришлось доигрывать встречу вдесятером, поскольку Кордоба на 57-й минуте получил прямую красную карточку.

«Краснодар» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 16 очков.

ЦСКА занимает второе место. У команды Фабио Челестини теперь 15 очков. По дополнительным показателям «армейцы» опережают «Балтику» и «Локомотив».

В следующем туре «Краснодар» примет «Акрон» 13 сентября, а ЦСКА 14 сентября сыграет в гостях с «Ростовом».

Red blu
Red blu
сегодня в 01:13
Беспроигрышная серия ЦСКА в РПЛ достигла 21 матча.

Армейцы повторили рекордную серию без поражений в истории клуба – 21 матч в 2015 году при Леониде Слуцком.
Red blu
Red blu
сегодня в 01:09
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о центральном матче 7-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (1:1).

— Это был матч двух сильнейших команд лиги, — уверен Газзаев. — Для меня очевидно, что «Краснодар» и ЦСКА сейчас реальные претенденты на чемпионство. Сегодняшний матч это в очередной раз подтвердил. Равная игра. По качеству футбола эти команды точно превосходят остальных. Мы сегодня увидели запредельную самоотдачу, борьбу на каждом участке поля, стыки, единоборства. И в то же время армейцы и южане проводили красивые комбинации.

И вот на такие матчи нужно обязательно приглашать квалифицированных арбитров. А работа бригады Шафеева — просто безобразие! Тут нужно и РФС, и РПЛ задуматься о том, чтобы рефери соответствовали уровню играющих команд.

— Что вас не устроило в судействе Шафеева?
— Главный судья с помощниками просто утратил контроль над происходящим! Они сегодня испортили матч лучших команд страны!
Red blu
Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:56, ред.
Так и у Краснодара, ЦСКА, Локомотива главное быть первыми после 30- го тура, придется Зениту встать в очередь, с 5- го места))) А для начала в 8 туре попытаться не потерять очки в Калининграде с Балтикой! Это не Нижний Новгород с 15- го места пройти в 7- ом туре. И не повод для радости.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 00:16
Это Зенит...его не интересуют промежуточные места в таблице...главное быть первым после 30-го тура...
Red blu
Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:59, ред.
Ну как же? В 8 туре Зенит будет бороться с Балтикой за третье место, если обыграет Балтику на выезде может и заберется на место Балтики, то бишь третье место!)) Правда этому ещё может помешать Локомотив с 4 места. У которого тоже 15 очков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 23:55
Никто в 8-м туре ни за какие места не борется....
А то что вы не смогли в большинстве Краснодар обыграть...дома...точно уж не повод для радости...
Red blu
Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
Скромно умолчал про Балтику? Балтика на 3 месте 15 очков, Зенит на 5 месте 12 очков, в следующем туре как раз будете бороться с Балтикой за третье место, на выезде в Калининграде, пока лидеры будут уходить в отрыв))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:46
А может судьи понятливые стали? И уяснили, что нужно делать, чтобы юбилей не пришлось снова переносить. Все нужные результаты р получены. А теперь остается вопрос. А что делать с Балтикой и Талалаевым? Там можно и зубы сломать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:25
Локо...ЦСКА и Краснодар потеряли сегодня 6 о́чков на троих...
Всё в копилочку неумолимо двигающимся к верхушке таблицы Зенита и Спартака...

А к слову...много красных и пенальти...
То ли судьи у нас слишком правильные...то ли игроки слишком злые...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:24
Команда у нас огненная и боевитая, рад был видеть как они на второй тайм вышли, при равных составах 10 минут мы их полностью раздавили, а потом психопат удалился и на поле осталась одна команда, чуть не хватило додавить

Двигаемся дальше! ЦВБП
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:19
Ну Ок
Red blu
Red blu
вчера в 23:13
ЦСКА был ближе к победе. Атмосфера матча просто фантастическая! Продолжаем борьбу за первое место в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:10
Только не надо так неудачно шутить. Агрессия была явная, это по его лицу было видно. Он весь матч проводил со злобой на лице. Мойзес не давал ему свободы. И в конце он не выдержал и выпустил пар. Это явная агрессия, а значит и красная карточка. А тот снимок ( стоп кадр), который СЭ размещен вообще страшно смотреть.
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
Как выяснили на Матч ТВ , касания было руки(кисти), но сути дела не меняет, агрессия была. Хотя вполне,можно было обойтись и желтой. Вообще бы,я это не агрессией назвал, а отчаянием от того, что не получилось выиграть единоборство. Злого умысла, там точно не было
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
вчера в 22:38
Посмотри в СЭ есть скриншот момента.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:36
Там было касание паха ногой в завершающей фазе.Но это сути не меняет. Кордоба удален правильно - за агрессивные действия против соперника.
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:34
Анатомия человека, тоже штука интересная. Я это к тому, что ели бы это был удар в пах,как ты пишешь, то в лучшем случае “армейца” увезли бы на скорой .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:31
Матч очень интересный был до удаления , а дальше как почти все матчи РПЛ...
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:26
Не было. Было много повторов, Кордоба попал по кисти. Мозес вообще помалкивал в интервью после матча. Смириться надо с тем, что не все бывает так, как хочется и не все оказывается так, как кажется на первый взгляд.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 22:23
Закусывать надо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:05
Судья убил быков, очень жаль, Краснодар был достоин 3х очков
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:04, ред.
А тем временем ЦСКА продлил свою беспроигрышную серию до 21 матча. 👍👏👏👏
Сп62
Сп62 ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 21:44
В следующей игре дадут два, по накопительному тарифу.
Знатог
Знатог
вчера в 21:41, ред.
В ворота ЦСКА уже во второй игре подряд не дают пенальти за явную игру рукой.
Сп62
Сп62 ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 21:34
Ты не понимаешь смысла комбинацонная игра. Команда, которая умеет играть в комбинационный футбол, не всегда должна быть в лидерах. Есть ещё силовой футбол, есть футбол от обороны и такой футбол часто приносит результаты.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 21:33
Мойзес?
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:31, ред.
Боевая ничья двух лучших команд ( Обладателя Кубка и Суперкубка России 🔴 🔵 и. Чемпиона)......
Kosmos58
Kosmos58 ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 21:30
Вот ты молодец, всё по полочкам разложил ... Но не сбудется, ты не Ванга, к счастью!.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 21:30
Краснодару отменяли в прошлом сезоне в такой же ситуации.
DimArk
DimArk ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 21:26
Выскажу свое мнение.... Смотрела весь матч... Болею за ЦСКА с 2002 года. На победу, объективно, армейцы не наиграли... Удаление спорное, так же как и отменный гол Кисляка. Думаю, ничья - справедливый итог..
Гость
