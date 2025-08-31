«Интернасьональ» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756662223

сегодня, 20:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Интернасьональ» – «Форталеза», который состоится 1 сентября 2025 года.

«Интернасьональ»

Команда потерпела целый ряд поражений подряд и опустилась на низкое для себя 13 место в турнирной таблице. От ближайшего соперника команду отделяет лишь худшие дополнительные показатели, но чтобы не отстать еще больше, ей нужно выигрывать в ближайших поединках. На своем поле коллектив имеет хороший шанс обыграть аутсайдера и улучшить свое турнирное положение.

24 августа «Интернасьональ» проиграл на выезде «Крузейро» (1:2), а 21 числа команда уступила лидеру Серии А «Фламенго» (0:2).

«Форталеза»

«Форталеза» проводит провальный для себя сезон и закономерно находится в зоне вылета. Коллектив имеет в активе 15 очков и отстает от ближайших соперников на четыре пункта. Команда очень не хочет идти на понижение в классе, поэтому самое время собраться и хотя бы попробовать покинуть зону вылета, а для этого нужны победы.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Интернасьональ» – 1.6

Ничья – 3.95

Победит «Форталеза» – 5.7

Статистика

«Интернасьональ» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Форталеза» проиграла семь из десяти выездных поединков при трех ничьих

«Интернасьональ» выиграл у «Форталезы» лишь один поединок из пяти последних при двух поражениях

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.95. Предполагаем, что команды не решатся рисковать и голевых моментов буде не так много, а сами клубы поделят в итоге очки.