«Барселона» не смогла одолеть «Райо Вальекано», сыграв вничью

1756675972

сегодня, 00:32

В третьем туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью с результатом 1:1.

На 40-й минуте счет открыл полузащитник гостей , реализовав пенальти, но на 67-й хозяева отыгрались благодаря голу .

«Барселона» занимает четвертое место, набрав 7 очков и уступая по дополнительным показателям «Вильярреалу». Мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао оказались единственными командами, которые прошли три первых тура без потерь.

«Райо Вальекано», набрав 4 очка, находится на десятом месте.