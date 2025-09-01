«Барселона» не смогла одолеть «Райо Вальекано», сыграв вничью

В третьем туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью с результатом 1:1.
На 40-й минуте счет открыл полузащитник гостей Ламин Ямаль, реализовав пенальти, но на 67-й хозяева отыгрались благодаря голу Переса Мартинеса.
«Барселона» занимает четвертое место, набрав 7 очков и уступая по дополнительным показателям «Вильярреалу». Мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао оказались единственными командами, которые прошли три первых тура без потерь.
«Райо Вальекано», набрав 4 очка, находится на десятом месте.
По остальным полевым:
Рафинья был сам не свой: бразил не отдавал мяч на Торреса, который был в убойной позиции, после чего раз за разом исполнял ассисты-киксы.
Кунде вроде бегает, но толку пока от него маловато (после травмы).
Ямаль..., на фоне остальных выше среднего, но ниже собственных возможностей.
Киперу Барселоны - отдельный респект. Парень подарил ничью "гранатовым", которые её не заслужили.
Райо молодцы.
P.S. Осадок от игры Барселоны отвратительный.
