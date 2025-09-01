 
«Барселона» не смогла одолеть «Райо Вальекано», сыграв вничью

сегодня, 00:32
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В третьем туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью с результатом 1:1.

На 40-й минуте счет открыл полузащитник гостей Ламин Ямаль, реализовав пенальти, но на 67-й хозяева отыгрались благодаря голу Переса Мартинеса.

«Барселона» занимает четвертое место, набрав 7 очков и уступая по дополнительным показателям «Вильярреалу». Мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао оказались единственными командами, которые прошли три первых тура без потерь.

«Райо Вальекано», набрав 4 очка, находится на десятом месте.

jRest
jRest ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:08
Доброго утра!

А никаких шагов. Поясню свою мысль. Предсезонка - это возможность подготовить команду на весь будущий сезон. Давным-давно известно, что команда не может пройти весь сезон ровно - будут спады. Это, собственно, показывала и Барселона в прошлом сезоне. Поначалу каталонцы возглавили таблицу, потом наступил спад, и после него команда вышла на пик к весне, показав именно там лучшую свою игру и выиграв несколько трофеев. Тренеру же важно правильно распределить силы по всему сезону, а не громить всех со старта.

Вспомните прошлогодний ПСЖ - жалкое зрелище по осени, и неудержимая машина после зимы. Поскольку Флик грамотный тренер, то он естественно проанализировал игру команды и подкорректировал подготовку. Нужно просто подождать и посмотреть что из этого получится.

Недаром сейчас говорят, что игроки как будто не свои. Всё правильно, так и должно быть - они не в форме ещё. И если всё так, как мне видится, форму они наберут к решающим играм всего сезона.

Поэтому я лично не вижу никакой проблемы в игре Барселоны. План составляется на длительное время и судить о его реализации нужно в оконцовке, а не после первого пункта, который, возможно, и не задумывался быть удачным.
Bombon
Bombon ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 02:25
Про Де Йонга отдельный разговор. Просто ставить некого. Касадо играет через раз. И сдал он сильно во второй половине прошлого сезона, Гави только фолит и карточки собирает, Берналь после крестов с мениском, никто не знает, заиграет ли он снова после такой травмы. И у Флика одна тактика - все в атаку. Там опорник не нужен. Поэтому такие разрывы в линиях и так легко проходят центр поля Барсы. Одно время спасали офсайдные ловушки. Но все научились против них играть.
Bombon
Bombon ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 02:17
Заголовок-то ладно. Это не так важно. А вот полное отсутствие игры - это проблема. Ни защиты, ни полузащиты, ни нападения. Ямаль надел корону (ничем хорошим это не закончится), он уже играет хуже чем в прошлом сезоне, Рафинья вообще потерялся, Леве 37, Торрес так себе в центре нападения. А Рэшфорд как футболист давно закончился. В полузащите только Педри держит уровень. Ольмо как будто бы деградировал. Причем еще в прошлом сезоне. Де Йонг как терялся под малейшим прессингом, так и теряется. На Гави и Лопеса мало надежды. Тем более они конфликтуют. А вся защита держалась на Мартинесе. Пока радует только игра Гарсии. Остается надеятся на то, что будут сделаны хоть какие-то выводы. Хотя врядли. Их после прошлого сезона никто не сделал.
амурец
амурец
сегодня в 02:07
даже с непонятным пенальти и то не смогли выиграть
Dauletbek
Dauletbek ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:55
На счёт заголовка, когда я прочитал и написал свой первый комментарий, я подумал, более подходит: Райо Вальекано не смог одолеть Барсу...
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:49, ред.
Что касается Де Йонга, я вообще не понимаю зачем он нужен Барсе, находится в старте. По поводу Ольмо, я в нём ничего особенного не увидел, когда он ещё в Барсе играл, но на ЧЕ провел хорошо пару матчей и его вернули из Германии в Барсу... По поводу Рэшфорда, если он в МЮ за столько лет не смог заиграть, то не было смысла его брать.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:28
Авторитетного тренера из сборной не выгоняют, а игроки на три буквы не посылают, и руководство руку подает. Всегда говорил и говорю- Флик бессистемный, безграмотный тренер, не умеющий строить организованный футбол, а его ловушки уже все раскусили, над ними даже недавно в Азии смеялись, во время турне... Вся сила Барсы в её атаке, исполнителях, но всего остального в команде нет.
Bombon
Bombon
сегодня в 01:14
К Ямалю по этой игре вопросов не много. Гол забил, в конце первого тайма после его прорыва Ольмо должен был забивать, но промахнулся, хороший навес на Гарсию в конце игры. Хоть не лупил постоянно. Заигрался пару раз, но по сравнению с предыдущими матчами все не так и плохо. Ну а Флик. Если бы только Индзаги. Там и Боруссия в ответной игре и Вильярреал. Много вопросов было. Но выводов никаких никто не сделал.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:07
Отодвинул центр поля? Ну, он не оригинален, это еще до него сделал Индзаги в полуфинале ЛЧ, весной. А еще раньше- это сделал я, перед полуфиналом. А общее впечатление от игры Барсы очень неприятное. Пижончик борзеет, заигрывается, командной игры нет, а что творится в обороне Барсы- тихий ужас... И что поразительно, Флик не делает никаких выводов. Мало ему было проигранного полуфинала... Kстати, пенальти в ворота Р/В, сомнительный.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:06
...Первая, но не последняя...

поживем - увидим. Не зарекайся.

...Странно, всегда стоял, сколько тебя помню...

Я о Карпине всегда говорил в контексте игр Динамо М..., либо вестей о Динамо М. Каким ты боком "при моей помощи" его приклеил к Флику - вопрос к тебе, дорогой, а не ко мне.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:02
Первая, но не последняя... Карпин никаким боком не стоит, серьезно?))) Странно, всегда стоял, сколько тебя помню.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:59
Если бы только ловушки. Он же никаких выводов не делает. Райо отодвинул центр поля и все. Вся игра встала. Даже несколько передач отдать не могли.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:58
??? Сегодня третий тур и первая потеря очков.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:55
А разве только сегодня?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:54, ред.
Флик провалил матч. Безобразный состав основы на матч, безобразные и поздние замены игроков. Факт - вещь упрямая. Говорю как есть. Поэтому Карпин здесь - никаким боком не стоит.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:53, ред.
Ну уже радует, что не только Карпин плохой тренер.))) А маразматические ловушки конФЛИКта сегодня знатно поработали, как всегда...
А ты говорил, что Барса порвет Реал как тузик грелку.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 00:49
Какие шаги необходимо предпринять для улучшения ситуации?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 00:49
Какое место сможет занять Райо Вальекано по итогам сезона?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:47, ред.
Флик набедокурил знатно: держать 60 минут на поле Ольмо, который порит убойные моменты, убивая голубей из опорной зоны, по центру, никем не прикрытый и пасует мячик чужим, - это сверх наивно. Де Йонг - 82 килограмма бесполезного куска мяса, которое держать быстрый темп не в состоянии и тормозит все атаки..., почему то также бегает полтора тайма... Ну а выход Буратино (Рашфорда), после которого ВаБче Барселона ни одного момента не создала, ввиду того, что левый фланг, где бегал ДепуТат мгновенно (после ухода Рафиньи) умер, - вишенка на торте "тренерского гения" Флика.

По остальным полевым:
Рафинья был сам не свой: бразил не отдавал мяч на Торреса, который был в убойной позиции, после чего раз за разом исполнял ассисты-киксы.
Кунде вроде бегает, но толку пока от него маловато (после травмы).
Ямаль..., на фоне остальных выше среднего, но ниже собственных возможностей.

Киперу Барселоны - отдельный респект. Парень подарил ничью "гранатовым", которые её не заслужили.

Райо молодцы.

P.S. Осадок от игры Барселоны отвратительный.
Bombon
Bombon
сегодня в 00:46
Не смогла одолеть - слабо сказано. Дичайше отскочила - так правильнее. Я не знаю, чем занимался Флик на предсезонке, но физики нет, сыгранности нет. Такое ощущение, что игроки первый раз друг друга увидели. И так уже третий матч. Просто в первых двух повезло. Если бы не Гарсия, проиграли бы и этот матч и предыдущий.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:43
Райо практически ничего не дал сделать Барсе, боролись в каждом моменте игры. Барса играла ужасно, скажем так отскочили. Заслуженно потеряли очки. Единственный, кто хорошо играл, это вратарь Гарсия.
Гость
