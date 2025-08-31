«Атлетик» обыграл на выезде «Бетис» и догнал «Реал» в борьбе за лидерство

1756667153

вчера, 22:05

В третьем туре чемпионата Испании севильский «Бетис» на своем поле уступил «Атлетику» из Бильбао с результатом 1:2.

На 60-й минуте защитник хозяев направил мяч в свои ворота, а на 85-й ударом головой забил защитник «Атлетика» .

На исходе компенсированного времени (90+7) один мяч отквитал форвард «Бетиса» , но на большее севильцам не хватило времени.

В самой концовке встречи (90+10) красную карточку получил резервный вратарь «Атлетика» , находясь на скамейке запасных.

«Атлетик» одержал третью победу кряду на старте сезона и набрал 9 очков. На данный момент баски занимают второе место, уступая по дополнительным показателям мадридскому «Реалу».

«Бетис», имея 5 очков после четырех игр, находится на восьмом месте турнирной таблицы.