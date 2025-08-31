«Атлетик» обыграл на выезде «Бетис» и догнал «Реал» в борьбе за лидерство

В третьем туре чемпионата Испании севильский «Бетис» на своем поле уступил «Атлетику» из Бильбао с результатом 1:2.
На 60-й минуте защитник хозяев Марк Бартра направил мяч в свои ворота, а на 85-й ударом головой забил защитник «Атлетика» Аитор Передес.
На исходе компенсированного времени (90+7) один мяч отквитал форвард «Бетиса» Седрик Бакамбу, но на большее севильцам не хватило времени.
В самой концовке встречи (90+10) красную карточку получил резервный вратарь «Атлетика» Алехандро Падилья, находясь на скамейке запасных.
«Атлетик» одержал третью победу кряду на старте сезона и набрал 9 очков. На данный момент баски занимают второе место, уступая по дополнительным показателям мадридскому «Реалу».
«Бетис», имея 5 очков после четырех игр, находится на восьмом месте турнирной таблицы.
Такова вся спортивная жизнь
Лишь мгновение ты наверху
И стремительно падаешь вниз"...)
А может это не про Атлетик?)))
Такова вся спортивная жизнь
Лишь мгновение ты наверху
И стремительно падаешь вниз"...)
А может это не про Атлетик?)))