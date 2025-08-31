Челестини: «Не говорю о судьях, но была чистейшая рука»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что судьи допустили ошибку, не заметив игры рукой защитника «Краснодара» Тормены на последней минуте матча седьмого тура чемпионата России.
После игры швейцарский наставник «армейцев» заявил следующее:
Я не говорю о судьях и об их работе. Гол аннулирован – и точка. Можем говорить о последнем действии в штрафной «Краснодара», там была чистейшая рука, но я стараюсь не затрагивать эту тему. Также о ситуации с Кордобой мы можем говорить до бесконечности, но это не моя работа.