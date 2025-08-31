 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Челестини: «Не говорю о судьях, но была чистейшая рука»

вчера, 23:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что судьи допустили ошибку, не заметив игры рукой защитника «Краснодара» Тормены на последней минуте матча седьмого тура чемпионата России.

После игры швейцарский наставник «армейцев» заявил следующее:

Я не говорю о судьях и об их работе. Гол аннулирован – и точка. Можем говорить о последнем действии в штрафной «Краснодара», там была чистейшая рука, но я стараюсь не затрагивать эту тему. Также о ситуации с Кордобой мы можем говорить до бесконечности, но это не моя работа.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЭСК РФС поддержала все решения арбитра матча «Зенит» — «Динамо» Мх
30 августа
Судья Опейкина об удалении Мохеби: «Никто меня не трогал»
29 августа
ОфициальноОбъявлены судейские назначения на 7-й тур Российской Премьер-Лиги
29 августа
ОфициальноКДК отменил красную карточку Садулаева в матче «Оренбург» – «Ахмат»
28 августа
Аршавин: «Половина пенальти за игру рукой – „левейшие“ пенальти»
28 августа
«Акрон» обратился в ЭСК РФС по двум моментам встречи с ЦСКА
27 августа
 
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:43
Не говорю, но сказал. Так себе скажу отговорка
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:49
Чистейший пенальти....... удар в створ, рука вверху. А вообще, с этими руками надо что-то делать...... все запутались окончательно в трактовках.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:18
Говорят когда Челестини сказал это он даже достал из пакета чью то чистую руку и показал.....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:05
"Это рука , у того , кого надо , рука"...)
Viollator
Viollator
сегодня в 00:00
И пенальти Спартак должен перебить Зениту. Этим и хороши большие матчи, что много шумихи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 