«Монако» c Головиным в составе обыграл «Страсбур»

вчера, 20:19

В третьем туре чемпионата Франции «Монако» обыграл «Страсбур» с результатом 3:2.

По ходу встречи монегаски выигрывали 2:0. На шестой минуте счет открыл , а на 48-й отличился .

Далее гости отыгрались. На 73-й минуте первый гол «Страсбура» забил , а на 76-й реализовал пенальти.

Тем не менее, «Монако» принес победу поздний гол на исходе компенсированного времени (90+6).

Далее красную карточку успел получить форвард «Страсбура» (90+9).

Российский полузащитник «Монако» отыграл полный матч, но результативными действиями не отметился.

«Монако» занимает четвертое место, набрав 6 очков. «Страсбур» с таким же количеством баллов находится на шестой строчке турнирной таблицы, уступая по дополнительным показателям монегаскам и «Лансу».