«Монако» c Головиным в составе обыграл «Страсбур»

В третьем туре чемпионата Франции «Монако» обыграл «Страсбур» с результатом 3:2.
По ходу встречи монегаски выигрывали 2:0. На шестой минуте счет открыл Манес Аклиуш, а на 48-й отличился Фоларин Балогун.
Далее гости отыгрались. На 73-й минуте первый гол «Страсбура» забил Дилан Баква, а на 76-й Роберто Паничелли реализовал пенальти.
Тем не менее, «Монако» принес победу поздний гол Такуми Минамино на исходе компенсированного времени (90+6).
Далее красную карточку успел получить форвард «Страсбура» Рабби Нзингула (90+9).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл полный матч, но результативными действиями не отметился.
«Монако» занимает четвертое место, набрав 6 очков. «Страсбур» с таким же количеством баллов находится на шестой строчке турнирной таблицы, уступая по дополнительным показателям монегаскам и «Лансу».
