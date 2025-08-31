 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2025/2026

«Монако» c Головиным в составе обыграл «Страсбур»

вчера, 20:19
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 2Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

В третьем туре чемпионата Франции «Монако» обыграл «Страсбур» с результатом 3:2.

По ходу встречи монегаски выигрывали 2:0. На шестой минуте счет открыл Манес Аклиуш, а на 48-й отличился Фоларин Балогун.

Далее гости отыгрались. На 73-й минуте первый гол «Страсбура» забил Дилан Баква, а на 76-й Роберто Паничелли реализовал пенальти.

Тем не менее, «Монако» принес победу поздний гол Такуми Минамино на исходе компенсированного времени (90+6).

Далее красную карточку успел получить форвард «Страсбура» Рабби Нзингула (90+9).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл полный матч, но результативными действиями не отметился.

«Монако» занимает четвертое место, набрав 6 очков. «Страсбур» с таким же количеством баллов находится на шестой строчке турнирной таблицы, уступая по дополнительным показателям монегаскам и «Лансу».

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче лидеров РПЛ
Вчера, 20:01
«Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд, уступив «Брайтону»
Вчера, 18:17
«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов», выигрывая 2:0
Вчера, 17:51
«Ухань Фри Таунс» одолел «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого
Вчера, 16:49
«Урал» уверенно обыграл «Факел» и вышел на первое место
Вчера, 16:19
«Балтика» одержала гостевую победу над «Акроном»
Вчера, 15:28
 
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:24
Монегаски хоть и допустили выравнивание игры Страсбургом, но все же дожали соперника в добавленное время и законно получили три очка.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 20:24
Добрый вечер.

Добавил комментарий в не топ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 