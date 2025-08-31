Махачкалинское «Динамо» обыграло «Динамо» из Москвы

1756668356

вчера, 22:25

В седьмом туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» на своем поле одержало победу над московским «Динамо» с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 74-й минуте иранский нападающий хозяев .

Теперь у обеих команд по 8 очков. Московское «Динамо» занимает девятое место, опережая по дополнительным показателям «Ахмат» и «Динамо» из Махачкалы, которое находится на 11-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» 12 сентября сыграет на выезде с «Рубином». Московское «Динамо» 13 сентября примет «Спартак».