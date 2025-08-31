 
Soccer.ru
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Динамо» из Москвы

вчера, 22:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В седьмом туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» на своем поле одержало победу над московским «Динамо» с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 74-й минуте иранский нападающий хозяев Мохаммад Хоссейннежад.

Теперь у обеих команд по 8 очков. Московское «Динамо» занимает девятое место, опережая по дополнительным показателям «Ахмат» и «Динамо» из Махачкалы, которое находится на 11-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» 12 сентября сыграет на выезде с «Рубином». Московское «Динамо» 13 сентября примет «Спартак».

Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:49
Это хорошая новость для всех болельщиков клуба. Небось всю ночь будут праздновать. Заслужили. С победой, Махачкала и Дагестан!!!
Lobo77
Lobo77 ответ сканер (раскрыть)
сегодня в 02:48
Такой приоритет работает только после окончания турнира по его итогам.
До окончания приоритет иной.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:58
Динамо обыграло Динамо, ментовские в*йны)))
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 00:45
великое дерби- с маленькой буквы
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:13
"Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке после поражения «Динамо».
Бело-голубые проиграли махачкалинскому «Динамо» на выезде со счетом 0:1 в 7-м туре Мир РПЛ. Команда Карпина занимает 9-е место в турнирной таблице с 8 очками.

– А вы готовы так просто уйти?

– А чего нет? Первый раз, что ли? – заявил главный тренер «Динамо». "


ЗАНАВЕС!
Viollator
Viollator
вчера в 23:31
Дайте поработать в сборной
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 23:29
Валера верим!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:10
Я на протяжении всего этого сезона говорил дать Карпину шанс дотянуть до паузы на игры сборных. Сейчас это время пришло и можно оценить проведенную Карпом работу. Карпина бы в Ростов вернуть, но увы, он не вернется. А в Динамо нужен нормальный тренер, который может в тактику, а не в бей-беги. Придет на место Карпа очередное "Юранище" и все опять начнется по кругу. Самый лучший момент избавиться от плохого главного тренера - сейчас, т.к. до следующего матча РПЛ две недели, новый тренер успеет донести до игроков свое виденье игры

P.S. Там вроде как освободился Жозе Моуриньо. У Динамо не хватит ресурса замотивировать одного из величайших тренеров современности, но вот Зенит вполне мог бы проститься с Семаком и пригласить Легенду с большой буквы.

p.p.s. Не знаю, как сейчас, но раньше в регламенте РПЛ было прописано, что один и тот же тренер не может быть заявлен за две команды в течение одного сезона. Уволенный Карпин не будет иметь права присоединиться к другому клубу РПЛ в течение этого сезона, ну либо возглавит клуб, но присутствовать на матчах сможет только на трибуне. Повторюсь, такое правило было лет 5-10 назад и я не возьмусь гарантировать его наличие сейчас
Asper
Asper
вчера в 23:10
Фанаты Динамо когда-то просили - желание сбылось, но есть нюанс 😂
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 23:02, ред.
Резюме! - 1. Привет, Карпину! (с самого начала сезона говорил что не нужен он в Динамо (мало ли что позвали). 2 . Привет руководам Динамо (с какого такие были ожидания что Карпин что-то улучшит в клубе, да и вообще он тренер сборной...3. И Ростов не удел и Динамо Москва..
Хуторянин 84
Хуторянин 84 ответ сканер (раскрыть)
вчера в 22:59
    сканер
    сканер ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 22:53
    принято
    Futurista
    Futurista ответ сканер (раскрыть)
    вчера в 22:51, ред.
    Сказано...только во втором круге по итогам двух встреч приоритет...сейчас указанные Вами команды, согласно Регламенту, расставлены по местам в таблице в соответствии с разницей мячей...
    сканер
    сканер ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 22:49
    Про первый круг в регламенте ничего не сказано. При чём здесь это?
    Futurista
    Futurista ответ сканер (раскрыть)
    вчера в 22:47
    Приоритет личным встречам в первом круге не отдается...
    сканер
    сканер
    вчера в 22:45
    В таблице Махачкала теперь на 11 месте, хотя приоритет отдаётся личным встречам при равенстве очков. Именно Динамо(М) и Ахмат были обыграны махачкалинцами, но они выше. Непорядок, поправьте пожалуйста
    Николай 1
    Николай 1
    вчера в 22:42
    Московское Динамо не только не вышло на поле, но и не приехало в Махачкалу.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 22:40
    Вчера о Спартаке писал, сегодня - тоже самое, но о Динамо.
    Это какой-то "наипозорнейший позор"!!!
    Я, естественно, НЕ счёт в пользу горцев имею в виду, а ТО, что вареликовы питомцы ВЫДАВАЛИ.
    Точнее, НЕ выдавали, а их полнейшее равнодушие как к зрителям на стадионе и у экранов ТВ, к своим болельщикам и, конечно, результату матча.
    Или они ТАК варелика "сливают"???
    Очень может быть.
    А чё варелику-то?
    Да с него как с гуся вода!
    Он - молодой тренер по западному образцу: согласен только на то, чтобы его ВЫКОВЫРЯЛИ из команды, но с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ выплатой договорной неустойки.
    Вот вам ДВА "иноСРанных шпециалиста" - боров и варелик.
    Я лично никакой разницы между ними не вижу.
    Одинаковая некомпетентность, НЕжелание учиться, игнорирование возмущения болельщиков и всепоглощающая любовь к БАБЛУ.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:40
    Новая обувь у тебя, ежемесячно. Но пока Карпин в Динамо я от него не отказываюсь. Больно смотреть, обидно, но надеяться надо, а там- как БОГ даст...
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 22:39
    Вот так вот! Всё познаётся в сравнении. Не хотели Личку, держите Карпина и боритесь за выживание.
    сканер
    сканер
    вчера в 22:35
    С победой Динамо Мхч!
    nik9373
    nik9373
    вчера в 22:35
    Под Валерой слегка зашаталось кресло. Хорошо, что есть перерыв на сборную.
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 22:35
    Одно дело команды типа Ростова, где нужно быть мотиватором и другое дело Динамо, где нужно творчество.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:35
    Я ожидал иной игры от Динамо М и иного результата. Ошибся
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:34
    Ну где там адепты Карпина, доставайте свои забродившие аргументы и новую обувь
    gorets004
    gorets004
    вчера в 22:33
    Ну кого ещё обыграть,если не полудохлое динамо москва
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Ошибаешься.
    Валера в Динамо корни пустил... Никто его в обиду не даст.
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 22:32
    Валера, иди сюда, бл... (Ростов)
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:31
    Фалькао в Динамо не поедет)...
    Kolymchanin
    Kolymchanin
    вчера в 22:31
    Унылый матч. Игры вообще нет! Вернити Личку! Пуделя в отставку, заодно своих ростовских пусть заберает и пенсионера Мирончука
