Махачкалинское «Динамо» обыграло «Динамо» из Москвы

В седьмом туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» на своем поле одержало победу над московским «Динамо» с результатом 1:0.
Единственный гол забил на 74-й минуте иранский нападающий хозяев Мохаммад Хоссейннежад.
Теперь у обеих команд по 8 очков. Московское «Динамо» занимает девятое место, опережая по дополнительным показателям «Ахмат» и «Динамо» из Махачкалы, которое находится на 11-й строчке турнирной таблицы.
В следующем туре махачкалинское «Динамо» 12 сентября сыграет на выезде с «Рубином». Московское «Динамо» 13 сентября примет «Спартак».
Это какой-то "наипозорнейший позор"!!!
Я, естественно, НЕ счёт в пользу горцев имею в виду, а ТО, что вареликовы питомцы ВЫДАВАЛИ.
Точнее, НЕ выдавали, а их полнейшее равнодушие как к зрителям на стадионе и у экранов ТВ, к своим болельщикам и, конечно, результату матча.
Или они ТАК варелика "сливают"???
Очень может быть.
А чё варелику-то?
Да с него как с гуся вода!
Он - молодой тренер по западному образцу: согласен только на то, чтобы его ВЫКОВЫРЯЛИ из команды, но с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ выплатой договорной неустойки.
Вот вам ДВА "иноСРанных шпециалиста" - боров и варелик.
Я лично никакой разницы между ними не вижу.
Одинаковая некомпетентность, НЕжелание учиться, игнорирование возмущения болельщиков и всепоглощающая любовь к БАБЛУ.
P.S. Там вроде как освободился Жозе Моуриньо. У Динамо не хватит ресурса замотивировать одного из величайших тренеров современности, но вот Зенит вполне мог бы проститься с Семаком и пригласить Легенду с большой буквы.
p.p.s. Не знаю, как сейчас, но раньше в регламенте РПЛ было прописано, что один и тот же тренер не может быть заявлен за две команды в течение одного сезона. Уволенный Карпин не будет иметь права присоединиться к другому клубу РПЛ в течение этого сезона, ну либо возглавит клуб, но присутствовать на матчах сможет только на трибуне. Повторюсь, такое правило было лет 5-10 назад и я не возьмусь гарантировать его наличие сейчас
